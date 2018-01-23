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    AB: "Filistin'e desteğimizi teyit ediyoruz"

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, AB'nin Filistin'e desteğini yineleyerek "Bu kritik dönemde Filistin halkına ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a AB'nin desteğinin devam edeceğini teyit etmek istiyorum" dedi.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail'de Knesset'te (meclis) hitap ederken AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de resmi ziyaret için Brüksel'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la dün ortak basın toplantısı düzenledi.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Mogherini, ikili görüşmenin ardından Abbas'ın 28 AB üyesi ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini, bu çerçevede Orta Doğu barış süreci, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik durumunu ele alacaklarını söyledi.

    AB'nin İsrail-Filistin sorununa ilişkin tutumunun değişmediğini belirten Mogherini, "Öncellikle AB'nin, Kudüs'ün İsrail ve Filistin'in ortak başkenti olacak şekilde, iki devletli çözüme ilişkin kararlı desteğini yinelemek istiyorum" diye konuştu.

    Bu çözümün 'tek, gerçekçi ve uygulanabilir' seçenek olduğunu kaydeden Mogherini, ancak bu şekilde tarafların meşru taleplerinin yerine getirilebileceğini söyledi. 

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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