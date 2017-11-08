Akademisyenler İstanbul’un lise haritasını çıkardı: 959 mahalleden 539’unda lise yok

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul’da mekansal düzeyde lise yoğunluğunun merkez ilçelerde kümelendiğini belirterek, "Liseler kurulurken bulunulan bölgenin nüfusu değil, daha çok merkezi bölgeler tercih ediliyor. Örneğin, 189 bin nüfusu olan Beşiktaş’ta 18 lise varken, 795 bin nüfusu olan Esenyurt’ta sadece 17 lise eğitime devam ediyor. Dolayısıyla yeni sistemin İstanbul’un nüfus yapısıyla entegrasyonu zaman alacak" dedi.

Murat Şeker, değişen liseye giriş sistemi ile İstanbul’da son yıllarda izlenen kentin merkez ilçelerinden dış ilçelere doğru nüfus hareketliliğinin tersine dönebileceğini belirtti. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği, İÜ İktisat Fakültesi’nin yürüttüğü "Mahallem İstanbul Projesi", liselere girişte uygulanacak yeni sınav sisteminin mahalleler açısından nasıl bir değişim olacağıyla ilgili veriler sunuyor.

NÜFÜSU 10 BİN GEÇEN 200 MAHALLENİN ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU BELİRSİZ

Araştırmayla ilgili değerlendirmede bulunan İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Şeker, yeni sistemin İstanbul’un merkezinden çevre ilçelere olan göçün tersine dönebileceğine işaret ettiğini söyledi. İstanbul’da yer alan 959 mahalleden 420’sinde lise bulunduğunu, geri kalan mahallelerde şu an için herhangi bir lisenin faaliyette olmadığını belirten Şeker, lise bulunmayan mahallelerin önemli bir bölümünün önceden köy olup sonra mahalleye dönüştürülen, nüfusun ve öğrenci sayısının az olduğu yerler olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şeker, "Dolayısıyla bu mahallelerde liseye olan talep de düşük seviyede. Fakat nüfusu 10 bini geçen yaklaşık 200 mahallede lisenin olmaması, bu mahallerde yaşayan öğrencilerin komşu mahallelerde, hatta ilçelerdeki okullara kayıt yaptırmalarına neden olacak. Bu durumda bazı liselere kontenjanın üstünde başvurular olabilecekken, bazıları da istediği yere yerleşemeyen öğrencilerden kayıt alabilecek" şeklinde konuştu.

YOĞUNLUK MERKEZ İLÇELERDE

İstanbul’da mekansal düzeyde lise yoğunluğunun merkez ilçelerde kümelendiğini aktaran Şeker, "Liseler kurulurken bulunulan bölgenin nüfusu değil, daha çok merkezi bölgeler tercih ediliyor. Örneğin, 189 bin nüfusu olan Beşiktaş’ta 18 lise varken, 795 bin nüfusu olan Esenyurt’ta sadece 17 lise eğitime devam ediyor. Dolayısıyla yeni sistemin İstanbul’un nüfus yapısıyla entegrasyonu zaman alacak" dedi.

EN YÜKSEK PUANLI LİSELER NEREDE?

İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeker, İstanbul’da en başarılı liselerin hangi bölgelerde yoğunlaştığını incelediklerini ifade ederek, 2017 taban puanlarına göre liseleri kategorize ettiklerini söyledi. Şeker, buna göre İstanbul’daki en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği ilk 100 lisenin Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Bakırköy, Beşiktaş ve Şişli’de yoğunlaşırken, ikinci 100 lisenin ise bu ilçelerin dışında Ümraniye, Ataşehir, Pendik, Maltepe ve Bağcılar’da kümelendiğini bildirdi. Şeker, "Dolayısıyla merkez ilçelerin, çevre ilçelere kıyasla okul çeşitliliği ve yüksek tercih edilme oranı açısından göreceli olarak üstünlüğünün olduğu anlaşılıyor. Böylelikle İstanbul’da son yıllarda izlenen kentin merkez ilçelerinden dış ilçelere doğru nüfus hareketliliği tersine dönebilir" diye konuştu.

Özellikle İstanbul’da öne çıkan, başarılı olarak bilinen veya algılanan liselerin büyük bir kısmının "nitelikli okul" sınıflamasına girmesini beklediklerini belirten Şeker, bu okulların sınavla öğrenci kabul edecekleri için ikamet yakınlığının bir fayda sağlamayacağını söyledi. "Mahallem İstanbul Projesi"nde, aralık ayı itibarıyla online ve mobil ortamda verilerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildiren Şeker, özellikle liselerin başarı durumlarına ilişkin istatistiklere de oluşturulan haritalar üzerinden ulaşılabileceğini söyledi.