95 yeni öte gezegen keşfedildi

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanan uluslararası araştırma ekibi, teleskobun "K2 misyonu" adı verilen, keşif faaliyetinin yeni safhasında uzay boşluğunda konumunu tespit ettiği 275 yeni gök cismi üzerinde inceleme yaptı. İncelemede, 149'unun gerçek öte gezegen olduğu ve bunlardan da 95'inin varlığının ilk kez keşfedildiği belirlendi.

Danimarka Teknik Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Uzay Enstitüsü'nde doktora çalışması yürüten Amerikalı Andrew Mayo'nun önderlik ettiği araştırmada, teleskobun 2014'ten bu yana farklı görüş açılarından kaydettiği optik görüntüleri inceleyen araştırmacılar, olası gezegen adaylarının etrafında döndükleri yıldızda bıraktıkları gölge izlerini, gezegenlerin kendi görüntüleriyle karşılaştırarak doğrulama olanağı buldu.

Yörüngesinde öte gezegen barındıran en parlak yıldız

Araştırmacılar bu süreçte bugüne kadar Güneş Sistemi dışında yörüngesinde bir gezegen olduğu tespit edilen en parlak yıldızı da keşfetti. "HD 212657" adı verilen yıldız etrafında, Dünya zamanıyla 10 günlük bir yörünge üzerinde bir öte gezegen devridaim ediyor.

Yeni bulgularla K2 misyonunun varlığını doğruladığı yeni öte gezegen sayısı da 300'e ulaştı.

Araştırmanın bulguları "Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

Samanyolu Galaksisi'ndeki öte gezegenleri keşfetmek üzere 2009'da uzaya fırlatılan Kepler Uzay Teleskobu 2013'te geçirdiği mekanik arıza sonrası uzayda seyir kabiliyetini yitirmişti. NASA mühendisleri, Kepler'le uzaktan kurdukları bağlantıyla teleskobun görüş alanını periyodik olarak değiştirerek onu yeniden kullanıma sunmuşlardı. "K2 misyonu" adı verilen keşif faaliyetinin yeni evresinde ilk veriler 2014'te alınmaya başlanmıştı.

Öte gezegenler araştırmaları gök bilimde görece yeni bir alan. Güneş Sistemi dışında Güneş'e benzer bir yıldızın yörüngesinde hareket eden ilk gezegen 1995 yılında keşfedilmişti. O günden bu yana farklı teleskoplar, 3 bin 600'e yakın öte gezegen izi tespit etti. Bunlar arasında Dünya'ya benzer sert kaya oluşumlu gezegenlerin yanı sıra Jüpiter gibi gaz devleri de yer alıyor. Bilim adamları Dünya dışındaki olası canlı yaşamına dair izleri keşfetmek açısından öte gezegenlere artan bir ilgi gösteriyor.