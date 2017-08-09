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    82 yaşında kod öğrendi, uygulama yazdı

    BBC Türkçe
    09 Ağustos 2017 - 08:09Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 08:09

    Masako Wakamiya, banka memuru olarak çalışmaya ilk başladığı yıllarda Japonya'da matematik için halen abaküs kullanılıyordu. Ama bugün o, dünyanın en yaşlı uygulama yazıcılarından biri.

    82 yaşında kod öğrendi, uygulama yazdı

    Akıllı telefonları yaşlıların kullanımına uygun hale getirmek için çalışan öncülerden biri aynı zamanda.

    Wakamiya, 1990'larda banka memurluğundan emekli olduktan sonra bilgisayarlarla ilgilenmeye başlamış.

    Bugün ise teknolojide formda kalmak için sürekli araştırma yapmak zorunda olduğunu söylüyor:
    "Yaşlandıkça birçok şeyi kaybediyor insan; eşinizi, işinizi, saçlarınızı ve görüşünüzü… Eksiler gerçekten saymakla bitmez. Ama yeni bir şey öğrendiğiniz zaman, ister piyano çalmak ister programlama öğrenmek olsun, bu çok motive edici oluyor."

    Geliştirdiği oyun 42 bin kez indirildi

    82 yaşındaki Masako Wakamiya, yazılım geliştiricilere, yaşlılara yönelik uygulamalar üretme çağrısı yaptığını, yanıt alamaması üzerine ipleri kendi eline aldığını anlatıyor.

    Geliştirdiği oyun öylesine ilgi gördü ki, Wakamiya Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Uygulama Geliştiricileri Konferansı'na davet aldı.

    42 bin kez indirilen oyun, Japonya'nın geleneksel bebek festivalinden esinlendi.

    Hinadan (bebek merdiveni) isimli oyunda, imparator, ailesi ve konukları çeşitli kıyafetler içerisinde yer alıyor. Kullanıcılar bu kişileri ve kıyafetleri doğru pozisyonlara koymaya çalışıyor.

    "Gümüş sörfçüler" olarak tanımlanan yaşlı internet kullanıcılarının ekonomik potansiyeli yeni yeni keşfedilmeye başlanmış durumda.

    Apple'ın CEO'su ile buluştu

    Wakamiya ise teknoloji devlerine yabancı değil. Apple'ın CEO'su Tim Cook'la buluşmasını ise "Bana yaşlı insanların uygulamayı kullanabilmesini sağlamak için neye yoğunlaştığımı sordu. Ben de ona; 'Yaşlıların gözlerinin, işitmelerinin ve parmaklarının iyi çalışmamasına dikkat ederek bu uygulamayı hazırladım" şeklinde hatırlıyor.

    82 yaşında kod öğrendi, uygulama yazdı

    Japonya nüfusunun çeyreğinden fazlası 65 yaşın üzerinde ve 2055 yılına kadar bu oranın yüzde 40 artması bekleniyor.

    Etiketler: apple , tim cook , yazılım
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