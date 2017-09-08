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    81 ilde eğitim-öğretim yılı toplantısı başladı...

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 10:50 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 10:51

    İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla yapılan valiler toplantısında alınan kararlar, 81 ilin valisi ve tüm ilçe kaymakamlarının başkanlığında bugün aynı anda görüşülmeye başlandı.

    Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 milyon öğrencinin ders başı yapacağı 2017-2018 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içinde geçirilebilmesi amacıyla valiler toplantısında alınan kararlar; saat 10.00’da başlayan toplantılarda 81 ilde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar başkanlığında görüşülmeye başlandı.

    Eş zamanlı gerçekleşen toplantılarda, yeni eğitim ve öğretim yılında okulların çevre güvenliği ve uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili konuların görüşüldüğü öğrenildi. Toplantılara belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarları, okul aile birliklerinin temsilcileriyle eğitim ve öğretim konusunda uygun görülen diğer paydaşların katıldığı belirtildi. 

    Etiketler: 81 il , eğitim , öğretim , toplantı
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