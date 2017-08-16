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    80 yıllık araba elektrikli oldu!

    chip.com.tr
    16 Ağustos 2017 - 07:44Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 07:44

    Nissan'ın yeni elektrikli otomobil prototipi, modern donanımı ve 1940'ların yarış otomobiline benzeyen görünümüyle adeta büyülüyor!

    Elektrikli otomobiller, retro tasarımlarla gelseler bile geleceği yansıtıyorlar. Nissan'ın yeni prototipi Infiniti ise geçmişten fazlasıyla ilham alıyor.

    Prototip sadece uzun burnu, tel jantlı tekerlekleri ve ön ızgarasıyla 1940'un yarış otomobillerini andırmıyor, çünkü geleneksel tekniklerle üretilmiş. Aracın içerisinde ise tabi ki 2017'nin teknolojisi yer alıyor. Araç, 62MPH'ye 5,5 saniyede ulaşıyor. Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili olmasa da, bu kasasına rağmen standart Tesla Model 3'ü geçiyor.

    80 yıllık araba elektrikli oldu

    Prototype 9, "yoğun pist kullanımında" sadece 20 dakika hizmet verebiliyor. Prototype 9'un öğelerine gelecekteki elektrikli otomobillerde karşılaşırsak buna şaşırmayacağız.

    Etiketler: araba , elektrikli araba , teknoloji
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