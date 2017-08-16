80 yıllık araba elektrikli oldu!

Elektrikli otomobiller, retro tasarımlarla gelseler bile geleceği yansıtıyorlar. Nissan'ın yeni prototipi Infiniti ise geçmişten fazlasıyla ilham alıyor.

Prototip sadece uzun burnu, tel jantlı tekerlekleri ve ön ızgarasıyla 1940'un yarış otomobillerini andırmıyor, çünkü geleneksel tekniklerle üretilmiş. Aracın içerisinde ise tabi ki 2017'nin teknolojisi yer alıyor. Araç, 62MPH'ye 5,5 saniyede ulaşıyor. Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili olmasa da, bu kasasına rağmen standart Tesla Model 3'ü geçiyor.





Prototype 9, "yoğun pist kullanımında" sadece 20 dakika hizmet verebiliyor. Prototype 9'un öğelerine gelecekteki elektrikli otomobillerde karşılaşırsak buna şaşırmayacağız.