7 bin euroluk saati gaspçıya kaptırmadı

RTL radyosunun haberine göre, eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde Reform ve Kamu İşlerinde Sadeleştirme Bakanlığı da yapan Essonne Bölgesi Senatörü Place, gaspa maruz kaldı. Paris’in 9’uncu bölgesinde yaşanan olayda bir kişi, Place’nin kolundaki 7 bin euro değerindeki saati zorla almaya çalıştı. Senatörle gaspçı arasında yaşanan boğuşma esnasında yüzüne çok sayıda darbe alan Place’nin bir dişi kırıldı.

Place’nin, suç duyurusunda bulunduğu olayla ilgili güvenlik güçleri de soruşturma başlattı. Paris’te son dönemlerde soygun ve kapkaç olaylarında artış görülüyor.