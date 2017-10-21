6 gün sonra tek tweet

Ancak Gökçek’in eşi Nevin Gökçek Ankara’da bir açılışa katıldı. Aynı zamanda Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı olan Nevin Gökçek, Hacı Bayram Camisi’nin yanında Hacı Bayram-ı Veli’nin yaşadığı evin temsil edildiği ve kişisel eşyalarının sergilendiği alanın açılışını yaptı. Nevin Gökçek girişte gazetecilerin istifa süreci ile ilgili sorularını yanıtlamazken “Manevi bir açılış için geldik. Hayırlı cumalar” demekle yetindi. 20 Ekim tarihi. çiftin doğum günü ve evlilik yıldönümleri olmasının yanı sıra Melih Gökçek’in ilk kez milletvekili seçildiği gündü.

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek dün katıldığı açılışta eşi Melih Gökçek’in görevinden istifa edip etmeyeceği sorulunca “Manevi bir açılış için geldik” yanıtını verdi. Oğuz DEMİR / ANKARA



GÖKÇEK: NASİP OLMADI

Akşam saatlerinde ikinci bir tweet atan Gökçek, “Eşim Hacı Bayram Veli müzesini hazırlamıştı. Doğum günümüzde birlikte açacaktık, nasip olmadı. Nevin dostlarla birlikte açtı. Teşekkürler Nevin” ifadesini kullandı.