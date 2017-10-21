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    6 gün sonra tek tweet

    Murat YILMAZ / ANKARA
    21.10.2017 - 01:22 | Son Güncelleme:

    ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, günlerdir süren istifa süreci ile ilgili suskunluğuna dün de devam etti.  Gazeteciler Gökçek’in Ulus Hacı Bayram Camii ile Sincan veya Dikmen’de cuma namazı kılacağı söylentisiyle üç ayrı yerde nöbet tuttu. Ancak Gökçek, bu camilerin hiçbirine gitmedi. Başkanlık makamından Gökçek’in nerede olduğu, programlarının ne olduğuna ilişkin de bilgi verilmedi. En son tweet’ini 13 Ekim’de paylaşan ve o zamandan bu yana sessizliğini koruyan Gökçek, önceki gece sessizliğine son vererek Twitter hesabından paylaşım yaptı. Gökçek “Cumamız mübarek olsun” notuyla bir video paylaşımı yaptı.

    Ancak Gökçek’in eşi Nevin Gökçek Ankara’da bir açılışa katıldı. Aynı zamanda Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı olan Nevin Gökçek, Hacı Bayram Camisi’nin yanında Hacı Bayram-ı Veli’nin yaşadığı evin temsil edildiği ve kişisel eşyalarının sergilendiği alanın açılışını yaptı. Nevin Gökçek girişte gazetecilerin istifa süreci ile ilgili sorularını yanıtlamazken “Manevi bir açılış için geldik. Hayırlı cumalar” demekle yetindi. 20 Ekim tarihi. çiftin doğum günü ve evlilik yıldönümleri olmasının yanı sıra Melih Gökçek’in ilk kez milletvekili seçildiği gündü.          

    6 gün sonra tek tweetSosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek dün katıldığı açılışta eşi Melih Gökçek’in görevinden istifa edip etmeyeceği sorulunca “Manevi bir açılış için geldik” yanıtını verdi. Oğuz DEMİR / ANKARA

    GÖKÇEK: NASİP OLMADI
    Akşam saatlerinde ikinci bir tweet atan Gökçek, “Eşim Hacı Bayram Veli müzesini hazırlamıştı. Doğum günümüzde birlikte açacaktık, nasip olmadı. Nevin dostlarla birlikte açtı. Teşekkürler Nevin” ifadesini kullandı.

    Etiketler: AK PArti , gazetehaberleri
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