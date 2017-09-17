6 dernek çağrı yaptı 5’inden kimse yoktu

TÜRK Alman Üniversite Öğrencileri ve Akademisyenler Platformu’nun (TD-Platform) çağrısıyla sekizi Türkiye kökenli 10 kişiyi katleden ırkçı terör örgütü NSU’nun bağlantılarının ortaya çıkarılması talebiyle, Berlin’de Brandenburg Kapısı’nın önünde pazar günü miting yapılacağı duyuruldu. Mitinge çatı kuruluşları Almanya Türk Toplumu (TGD) ve Berlin Türk Cemaati (TGB) ile Deutschplus, Migration, Yeni Alman Organizasyonu adlı dernek ve inisiyatifleri de destek verdi. Ancak dün yapılan mitinge, TD Platformu temsilcileri, üyeleri ve birkaç vatandaş katıldı. Miting alanında sadece 20 kişi toplandı. Miting çağrısı yapılan afişte isimleri bulunan diğer beş derneğin ne başkanları, ne yöneticileri ne temsilcileri yoktu.

‘KATILIM NEDEN DÜŞÜK ANLAMIYORUM’

Mitinge katılmak üzere Köln’den Berlin’e gelen TD Platformu Başkanı Handan Anapa, katılımın neden düşük olduğu konusunda bir fikrinin olmadığını söyledi. Şaşkınlığını, “Dernek temsilcileri niye gelmedi bilmiyorum. Katılım neden düşük anlamıyorum” sözleriyle dile getiren Anapa, şunları söyledi:

“Burada söz konusu olan sekiz Türk, bir Yunanlı ve bir Alman polisinin ırkçılar tarafından öldürülmesi. İnsanların katillerinin ilişkide olduğu kişilerin, varsa devletin payının ve tüm suçluların ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Almanya’da günlük hayatta ırkçılık yaşıyoruz. Strüktürel ırkçılık var. Kurumsal ırkçılık olduğu ortada.”

MERKEL’E VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATTI

NSU terör çetesinin katlettiği kurbanların isimlerini tek tek sayan Anapa, Başbakan Angela Merkel’den 2012’de kurban yakınlarına Berlin’de verdiği, “NSU tüm yönleriyle ortaya çıkarılacaktır” sözünü yerine getirmesini beklediklerini de belirtti.

‘TÜRK TOPLUMU KENDİNE SAYGI DUYMALI’

Miting için Bonn’dan Berlin’e gelen NSU mağdurlarının avukatlarından Dr. Mehmet Daimagüler de düşük katılımla ilgili olarak, “Öncelikle Türk toplumu kendisine saygı duymalı. Eğer Türk toplumu kendisine saygı duymazsa, kimse onları ciddiye almaz. Sadece konuşmakla olmaz. Bu tür olaylara sahip çıkmak lazım” dedi.

NSU İLE BAĞLANTILI 33 KİŞİ VAR

Dava boyunca federal savcılıkça yapılan yanlışlıklara da değinen Daimagüler, “NSU davasında tanıklık yapan kimilerinin avukatlarını istihbaratın tuttuğunu ve önerdiğini duruşmalarda ortaya çıkardık. Davada sadece NSU üyesi bir kişi ile dört yardımcısı yargılanıyor. NSU’nun izole yaşandığı söyleniyor. Bunlar doğru değil. NSU üyeleriyle bağlantılı 33 kişi var. 33 kişiyle bağlantısı olanların izole edildiği söylenemez. NSU’nun içinde çıktığı ırkçı yapılanmanın üyelerinin bir bölümü istihbarat ajanı” diye konuştu.