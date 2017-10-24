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    501 oyla Federal Meclis Başkanı

    AA
    24.10.2017 - 15:14 | Son Güncelleme:

    24 Eylül seçimlerinin ardından ilk oturum için Federal Meclise gelen milletvekilleri, yeni meclis başkanını seçti. 704 geçerli oyun 501’ini alan CDU’lu Wolfgang Schaeuble meclisin yeni başkanı oldu.

    ALMANYA’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra oluşan yeni meclis, bugün ilk oturumunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile çok sayıda milletvekili, meclisin ilk oturumundan önce Französiche Friedrichstadtkirche Kilisesi’ndeki törene katıldı. Meclis, eski Maliye Bakanı CDU’lu Wolfgang Schaeuble’den sonra 33 yıl ile en uzun süre milletvekilliği yapan FDP’li Hermann Otto Solms başkanlığında açıldı. 1972’den bu yana milletvekilli olan Schaeuble, meclis başkanlığına aday olduğu için meclisin açılışını yapmayı üstlenmedi.

    İLK ÖNERGE AfD’DEN
    Yeni mecliste ilk önergeyi AfD verdi. AfD’nin, meclisin açılışını, en uzun süreli milletvekilliği yapan kişinin değil, ilk oturumda seçilecek ‘toplantı başkanının’ yönetmesi yönünde verdiği önerge, diğer partiler tarafından reddedildi.
    Bir önceki yasama döneminin sonunda AfD’den bir milletvekilinin meclis açılışını yapmasını önlemek amacıyla iç tüzükte değişiklik yapılmıştı. Yeni iç tüzüğe göre, en yaşlı milletvekili değil, en uzun süre milletvekilliği yapan meclis üyesinin parlamentonun ilk oturumunun başkanlığını yapması kararlaştırılmıştı. Yeni mecliste, 77 yaşındaki AfD milletvekili Wilhelm von Gottberg, en yaşlı üye olarak yer alıyor.

    704 GEÇERLİ OY KULLANILDI
    Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eski meclis başkanlarının da seyirci bölümünden izlediği ilk oturumda, her partiden bir milletvekili konuşma yaptı. Daha sonra meclis başkanı seçimine geçildi. 705 milletvekili oy kullandı, 1 oy geçersiz kabul edildi. Wolfgang Schaeuble, 704 geçerli oyun 501’ini alarak Meclis Başkanı oldu. Oylamada, 173 milletvekili ‘Hayır’ oyu kullanırken, 30 milletvekili çekimser kaldı.
    75 yaşındaki Schaeuble, 1989-1991 ve 2005-2009 yıllarında İçişleri Bakanlığı, 2009-2017 yıllarında da Maliye Bakanlığı görevini üstlendi. 1991-2000 yıllarında CDU/CSU Meclis Grubu Başkanlığı ve 1998-2000 yıllarında da CDU Genel Başkanlığı yaptı.
    709 sandalyeli Bundestag’ta CDU/CSU’nun 246, SPD’nin 153, AfD’nin 92, FDP’nin 80, Sol Parti’nin 69 ve Yeşiller’in 67 milletvekili bulunurken, AfD’den ayrılan iki milletvekili bağımsız olarak devam edecek. Bundestag’da 14’ü Türk kökenli olmak üzere 57 göçmen kökenli milletvekili yer alıyor. Kadın milletvekili oranı da yüzde 31 oldu.

    Etiketler: Federal Meclis Başkanı
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