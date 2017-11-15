4 milyonluk PKK'lı öldürüldü

YJA-STAR KOMUTANI

Hakkâri Şemdinli’de 2 Kasım’da 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olmasının ardından Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât, bölgede operasyon başlattı. Operasyonlar, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yoğunlaştırıldı. PKK’lı bir grubun bu bölgede hareketlilik gösterdiğinin belirlenmesi üzerine gece kesintisiz operasyonlara devam edildi.



Operasyonlarda 31 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristler arasında PKK’nın askeri kadın kolu YJA-Star’ın komutanı ‘Delal Amed’ kod adlı Hülya Eroğlu’nun yer aldığı belirlendi.



Bir dönem PKK’nın sözde ‘beşli yürütme konseyi’ üyesi de olan Eroğlu, en çok aranan teröristler listesinin başında geliyordu. İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinin ‘kırmızı’ kategorisinde yer alan Eroğlu’nun başına 4 milyon lira ödül konulmuştu. Eroğlu, bugüne kadar öldürülen en üst düzey PKK’lı yönetici oldu. Eroğlu, çözüm sürecinde Kandil’e giden heyetlerle görüşmeler yapan isimler arasında bulunuyordu. İlk kez kırmızı listede aranan bir PKK’lı öldürüldü.



LİSTEDEKİ 70 TERÖRİST ÖLÜ

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın 2015 yılında yayınladığı ‘aranan teröristler’ listesinde yer alan terör örgütü PKK’nın yönetici kadrosunda bulunan 70 kişi öldürüldü. Buna göre 1.5 milyon lira ödüllü ‘mavi’ listede 7, başına 1 milyon lira ödül konularak aranan ‘yeşil’ listede 12, 600 bin lira ödüllü ‘turuncu’ listede 5 ve 300 bin lira ödüllü ‘gri’ listede bulunan 46 terörist öldürüldü.



