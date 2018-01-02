4 mevsim mülteci

MİDİLLİ’deki sığınmacı kampının kapasitesi 2 bin 300 iken Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması sonrası sayı bugünlerde 7 binin üzerine çıktı. Anlaşma sonrası göçmen ve mülteciler geri gönderilmemek için sığınma talebinde bulununca Yunanistan bu başvurularla baş edemedi ve Midilli gibi diğer adalarda da benzer sorunlar ve yığılma yaşanmaya başlandı.

MORİA SİNYAL VERİYOR

Ancak tüm insani yardım örgütleri artık Midilli’de bulunan Moria Kampı’nın sinyal vermeye başladığına ve buradaki insanların bir an önce Yunanistan’ın ana karasına geçişinin sağlanması gereğine vurgu yapıyor. Moria Kampı’nda kalacak yerler yetmeyince mülteci ve göçmenler yakındaki zeytinlik alanlara yazlık çadırlar ve çadır benzeri korunaklar oluşturdu. Ancak havaların soğuması ve kış şartları, insanlık dışı manzaralar ortaya çıkardı.

SALGIN HASTALIKLA MÜCADELE

Mülteciler bahçede uzanan bir hortumla yıkanırken, kamp içindeki tuvaletler temizlenmediği için girilecek durumda değil. Çoğu salgın hastalık ve psikolojik rahatsızlıkla mücadele ediyor. Ayrıca kampta sık sık Afgan ve Suriyeli mülteciler arasında kavga, yangın gibi olaylar da yaşanıyor.

Sivil toplum örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar temsilcisi Dr. Apostolos Veizis, Moria Kampı’nda kalan sığınmacıların yaklaşık yüzde 40’ını çocukların oluşturduğunu kaydetti. Kampta 2 binden fazla çocuk bulunduğunu, bunların 432’sinin ise yanında ebeveynleri olmadığını belirten Veizis, kamptaki poliklinikteki hastaların yüzde 52’sinin 5 yaş altı çocuklar olduğunu, birçok gebe kadının da kampta bulunduğunu söyledi. Apostolos Veizis, ağır psikolojik rahatsızlığı olan yaklaşık 500 hastanın ise tedavi için bekleme listesinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER

AB ve Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının geçen yıl yürürlüğe girmesinin ardından Yunanistan’a gelen mülteci ve göçmen sayısında düşüş kaydedildi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından sığınmacılar Yunan adalarındaki kamplarda toplanmaya başlandı. Sığınmacılar başvurularını da yine burada yapıyor. Ancak ağır işleyen prosedürler adalarda yığılma ve insanlık dışı görüntüler oluşturuyor.

DÜŞÜŞ YAŞANDI AMA...

2016 Mart’ta yürürlüğe giren Geri Kabul Anlaşması sonrası Türkiye’den Avrupa’ya düzensiz göçlerde düşüş yaşandı. Ancak 2017 verileri yine de göçün devam ettiğini gösterdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre ise 2017’de 29 bin 634 mülteci ve göçmen Türkiye’den Yunan adalarına deniz yoluyla geçti. 19 Aralık itibarıyla Türkiye’de yakalanan çoğu Suriyeli ve Afgan düzensiz göçmen sayısı 170 bin. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, Ege Bölgesi’ndeki otellerde ciddi bir nüfus artışı olduğunu ve bu kişilerin ölümü göze alıp Yunan adalarına geçmeyi deneyebileceğini söyledi.