4 genç kız için gözyaşları sel oldu

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan Menemen istikametine seyir halinde olan Orçun N. idaresindeki 45 HV 959 plakalı araç, Muradiye Mahallesi girişindeki kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve ikiz oldukları öğrenilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Korkmaz kardeşler savrulurken, sürücü Orçun N. ise direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaya geçidinden savrularak hareket eden araç daha sonra takla atarak sağ tarafta bulunan demir yoluna uçtu. Araç demir bariyerleri kırarak demir yolu inşaatında kullanılan beton travers yığınına çarptı. Çarpma etkisiyle araç hurdaya döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada aracın çarptığı yaya kardeşler Büşra ve Kübra Korkmaz ile araçta bulunan Ahsen Doğan ve Aleyna Savaş olay yerinde hayatlarını kaybetti. Araç içerisinde sıkıştıkları yerden kurtarılan Halil S. ve sürücü Orçun N. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AYNI ODAYA TAŞINACAKLARMIŞ

İkiz kardeşler için gözyaşları sel oldu...

Kimya bölümü öğrencisi Büşra ve Kübra Korkmaz'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsiden sonra babaları Ali Korkmaz'a teslim edildi. İkiz kardeşlerin cenazeleri, memleketleri Kemalpaşa ilçesine getirildi. Soğukpınar Camii'nde, Korkmaz kardeşler için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde, ikiz kardeşlerin ablaları Ayşegül ile Esra Korkmaz, tabutların başından bir an olsun ayrılmadı. Acılı anne Hatice Korkmaz ise kızlarının cenazesine katılamadı.

Baba Ali Korkmaz, kızlarının ilkokul yıllarından beri hep aynı sıralarda oturduklarını, üniversitede ise bir tek yurttaki odalarının ayrı olduğunu söyledi. Baba Korkmaz, yaşamını yitiren kızlarının aynı odaya taşınmayı planladıklarını da anlattı. Korkmaz, emekliliği hak etmesine rağmen kızlarının okul masrafı için Devlet Su İşleri'ndeki (DSİ) görevine devam ettiğini de belirtti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Büşra ve Kübra Korkmaz kardeşler, Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DUVAK VE ÇİÇEKLER KONULDU

Aleyna Savaş ve Ahsen Doğan gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden lise öğrencileri Aleyna Savaş ve Ahsen Doğan için iki ayrı camide cenaze töreni düzenlendi. Kazada hayatını kaybeden Saim ve Huriye Savaş çiftinin tek çocukları olan Aleyna Savaş, Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Kısık Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin tek çocuğu olan ve henüz 19 yaşındaki genç kızın tabutunun başına duvak ve çiçekler yerleştirildi.

Kalp rahatsızlığı bulunan baba Saim Savaş’ın tek çocuğunun ölüm haberini almasının ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kızı Aleyna Savaş’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan baba Saim Savaş, kızının tabutu başında dost ve akrabalarının desteğiyle cenaze namazını bekledi. Akrabalarının desteğiyle cenaze namazını kılan acılı baba namaz boyunca da gözyaşlarını tutamadı. Aleyna’nın annesi Huriye Savaş da gözyaşları içinde kızına veda ederken, acılı anne ve babayı akrabaları ve kızlarının arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Cenaze namazının ardından helallik alınmasıyla birlikte Aleyna Savaş’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kırtık Mezarlığına doğru yola çıktı. Ayakta durmakta zorluk çeken baba Saim Savaş akrabalarının yardımıyla cenaze arabasına binerek mezarlığa gitti.

Kazada hayatını kaybeden Ahsen Doğan için ise Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip İstasyon Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde baba Aziz Doğan, kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Anne Birgül Doğan'ın evde taziyeleri kabul ettiği cenazede baba Aziz Doğan'ın metanetli olduğu dikkat çekti. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar'ın da katıldığı cenazede, namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından Ahsen Doğan gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığına defnedildi.