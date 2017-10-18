‘34 yıllık kariyerimde böylesini görmedim’

LONDRA’da katıldığı bir etkinlikte ülkenin önde gelen üç TV kanalına konuşan Andrew Parker, terör tehdidinin bu yıl içinde dramatik bir şekilde arttığını ve MI5’ın 500’den fazla eş zamanlı operasyon yürüttüğünü belirtti. Parker, “Bu, 34 yıllık kariyerimde gördüğüm en yüksek tempo. Bugün çok daha fazla terörist etkinlik, çok daha hızlı biçimde gelişiyor ve bunları teşhis etmek de daha zor” dedi.

MI5’ın eş zamanlı operasyonlarında 3 binden fazla şüpheliyi araştırdığını kaydeden Parker, kuruluşun operasyonlarında 20 bin kişiyi aşan bir terörle irtibatlı kişi havuzunu da dikkate aldığını vurguladı.

MI5’ın bu operasyonlarını 4 bin kişilik kadrosuyla yürüttüğünü anlatan Parker, buna karşın bütün terör saldırılarını engellemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Avrupa’nın 30 ülkesinden istihbarat servislerinin, merkezi Hollanda’da bulunan bir terörle mücadele işbirliği operasyon merkezi oluşturduğunu da açıklayan Parker, Terörle Mücadele Grubu (Counter Terorism Group-CTG) olarak bilinen bu merkezin çalışmaları sayesinde bugüne kadar 10’dan fazla saldırının engellendiğini ve saldırganların yakalandığını bildirdi.