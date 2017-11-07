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    30 sayfalık MEB bütçe sunumunda yeni sistemden bahsedilmedi

    Gamze KOLCU/ANKARA
    07.11.2017 - 22:40 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçe görüşmelerinde, TEOG yerine getirilen yeni liseye giriş sisteminin yer almadığı 30 sayfalık yaklaşık 1 saat süren bütçe sunumu ve “nitelikli okul” tartışması yaşandı.

    Bakan İsmet Yılmaz’ın sunumda liseye giriş sistemine değinmemesi eleştirildi. Yılmaz’ın yeni sistemi açıklarken sınavla öğrenci alacak 600 okuldan “nitelikli okul” olarak bahsetmesini eleştiren HDP’li Garo Paylan, “Son günlerde TEOG çok gündemde ama siz sunumunuzda tek kelimeyle dahi bahsetmediniz, o topa girmediniz. Aynen şöyle bir tweet attınız; ‘Nitelikli okulları hedefleyenler merkezi sınava girecekler. Bu sınava girmeyenler de evlerine en yakın 5 okuldan birine razı gelecek.’ Bu nitelikli okullar tanımlaması sizin gerçekten bütün kariyerinizin tam ortasına oturdu. Bununla ilgili herhangi bir düzeltmeyi de şu ana kadar yapmadınız” dedi.

    Yılmaz, “Silindi dediniz ya” karşılığını verince Paylan, “Tamam ama tweet’i silmek yetmiyor. O tweet daima arkanızdan gelecek sayın bakan. O sizi takip edecek” tepkisini gösterdi.

    YAKIŞIKLI-ÇİRKİN BENZETMESİ
    Bakan Yılmaz da “Nitelikli okullar, sınavla öğrenci alan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğimizde geri kalanlar kötü anlamına gelmiyor, birisine çok yakışıklısın dediğinde diğerinin çirkin olduğu anlamına gelmiyor” açıklamasını yaptı. 

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    Etiketler: MEB , gazetehaberleri
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