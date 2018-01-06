3 gün önce başlatıldı, dün akşam bitti... İmha edildi

Lice'ye bağlı Çağdaş, Yolçatı ile Dibekköy mahallesi sınırlarında 3 Ocak'ta başlatılan 'Bayrak-73 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Kaya-2' operasyonu, dün saat 21.00 sıralarında tamamlandı. Askeri birliklerin zor arazi koşulları, yağış ve yoğun sis olmasına rağmen başarıyla tamamladığı operasyonun sonuçları Diyarbakır Valiliği’nce açıklandı.

Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada operasyon kapsamında teröristlerce kullanılan 2 sığınak, 1 gözetleme mevzi ve 15 doğal mağaranın tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"5 ayrı mutfak tüpü ve yağ tenekesine, toplam 260 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu karışımı ile hazırlanan, daha sonra karayolu kenarı ve araziye tuzaklanmış 3 ayrı el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek yerinde tahrip edilmiştir. Lice ilçesi Yolçatı ve Dibekköy köyleri kırsalında sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 22 adet tüp, bir adet 8'li pil bloğu, 2 litre benzin, 80 metre elektrik kablosu ile bol miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirilmiştir.

7 yol kontrol ve arama noktasında 726 kişi ve 337 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi'nden sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 14 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, aranmakta olan 12 kişi hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında, icra edilen temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 27 milyon 130 bin lira olan 1 ton 827 kilogram esrar ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.