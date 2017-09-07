29 Mart 2019 gece yarısı 3. ülke

İNGİLTERE’nin, 2013 yılında AB bütçesinin yedi yıl olarak düzenlenmesi kararını onayladığını, bunu kabul ettiğini anımsatan Barnier, bu mali sorumluluğun yerine getirilmesi ve verilen sözlerin tutulması gerektiğini söyledi. Barnier, müzakerelerin verimli geçtiğini ancak henüz tamamlanmadığını belirterek, “Benim görevim, İngiltere ile AB arasında bir anlaşmaya sağlamak. Onay sürecinin yetişmesi için 2018 sonbaharına kadar İngiltere ile yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor. İngiltere, AB için 29 Mart 2019 gece yarısı 3’üncü ülke olacak” dedi.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasına ilişkin müzakerelerin üçüncü turu, geçen hafta tamamlanmış ve müzakerelerde ilerleme kaydedilemediği duyurulmuştu. 4’üncü tur, 18-22 Eylül’de Brüksel’de yapılacak.

AB MASRAFLARI İSTİYOR

Brexit sürecinin sonunda AB, İngiltere’den bugüne kadar verdiği ortak bütçeye katkı taahhütlerini yerine getirmesini ve ayrıca Brexit sürecinin doğuracağı personel masraflarını karşılamasını istiyor. Faturanın 60 ila 100 milyar euro olabileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. İngiltere’de, bu faturanın ödenmesine karşı çıkan ve AB ile hiçbir anlaşma yapmadan AB’den ayrılmaktan yana olan çevreler de bulunuyor.