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    25 Şubat'ta İstanbul'da kar yağacak mı? İşte son tahmin!

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 12:54 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesinde etkili olan yağışlar, 25 Şubat pazar günü İstanbul'da yerini karla karışık yağmura bırakacak.

    Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin, öğle saatlerinde Hakkari çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere, yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde, gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

    25 Şubatta İstanbulda kar yağacak mı İşte son tahmin
    Son tahminlere göre 25 Şubat pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı bulutlu 12
    İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
    İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16
    Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20
    Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 21
    Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
    Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 9
    Erzurum: Parçalı bulutlu 4
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

     

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    Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu , istanbul , kar ne zaman yağacak , son dakika
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