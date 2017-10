25. PERYÖN kongresi 2-3 Kasım’da yapılacak

Kongrede insan yönetimi profesyonellerine, insan yönetimi alanında hızla yaşanan değişimler anlatılacak, iş ve insana dair dünya gündeminde olan en yeni gelişmeleri aktarılacak. Bugüne kadar 1395 konuşmacı, 654 oturum ve 25 bine yakın katılımcıyı ağırlayan kongre, 25’inci yılında iş dünyasının önemli isimlerini İstanbul’da ağırlayacak. Bu yıl 100’e yakın konuşmacı, 40’dan fazla oturumla profesyonellerin karşısına çıkacak. Konuşmacılar arasında bulunan “Kadınlar poşet çay gibidir. Ne kadar güçlü olduklarını ancak onlar sıcak suya girdikten sonra anlayabilirsiniz” sözünün sahibi Eleanor Roosevelt, kongre’de “İçinizdeki Gücü Keşfedin ve İçinizdeki Lideri Bulun” teması çerçevesinde katılımcılara seslenecek. “Kız Gibi Yönet” terimini bulan DDI-Development Dimensions International Baş Danışmanı Linda Miller, toplumdaki kadın algısına yeni bir bakış açısı sunacak. EAPM (Avrupa İnsan Yönetimi Derneği) ve CIPD Enterprises Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Bob Morton, katılımcılara çalkantılı dönemlerin liderlik yapmaya müsait olup olmadığını örneklerle anlatacak. The Networking B.V. şirketinin kurucusu Charles Ruffolo da bu yıl katılımcılarla network oluşturmanın inceliklerini paylaşacak. Bunun yanında, kongre bu yıl medya ve sanat dünyasının sevilen isimlerini de ağırlayacak. Kalbiyle Konuşanlar Oturum’na Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman ve Haluk Levent konuk olurken, kongrenin ilk gününde Ege, “Bir Kariyerde, Bin Yolculuk” sunumuyla izleyicilerin karşısında olacak.



İNTERAKTİF OTURUMLAR

Ana ve paralel oturumların bulunduğu kongrede bu yıl interaktif oturumlar da düzenlenecek. Tematik başlıklar altında, kongre tarihi öncesinde toplanan sorulara interaktif oturum konukları yanıt verecek. Geçen yıl başlatılan ve 16 dakikalık vizyon katan, ilham veren sunumlarla çeşitlenen Fırtına Oturumları da yine konuklarla buluşacak. PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı ve STFA Holding Strateji ve İnsan Kaynakları Başkanı Berna Öztınaz, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet Nane, Sandoz Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Başkanı Altan Demirdere, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere, Turkcell Grup İK Planlama & Proje Yönetimi Müdürü Feride Düzduran Gündüz, Betek Boya ve Kimya San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar gibi daha pek çok isim de konuşmacılar arasında olacak.

“Network kralı” İstanbul’da konuşacak

PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’nin 25. yılındaki konuşmacıları arasında pek çok farklı isim yer alıyor. Bu konuşmacılar arasında yer alan Charles Ruffolo, dünyada networkün kralı olarak tanınıyor. Katılımcılara networkün öneminden bahsedecek olan Ruffolo, başarıya giden yolda ağ oluşturmanın adımlarını anlatacak. “Networking your way to success” kitabının yazarı olan Ruffolo, birbirine yardım etmenin insan doğasında olduğundan bahsederken başarılı bir ağ oluşturmak için şu tüyoları veriyor:

Başlamak: Her insan bir ağın içine dolar, bu ağın boyutlarının farkına varmak ve nerelere gittiğini bilmek ilk adım olarak algılanmalıdır.

Bilmek: Ağdaki insanlarla konuşmak ve iletişime geçmek başarılı bir ağın olmazsa olmazıdır. Tam bu aşamada kişiler ağlarında eksik olan kişilerin ve yeteneklerin farkına varır.

Bağ Kurmak: Bu adımda ağa enerji vermek gerekmektedir. Ağdaki kişilerle deneyimleri paylaşmak ve onları dinlemek ağı harekete geçirmektedir.

Beslemek: Bu adımda kişiler ağlarını harekete geçiren dinamiklerin farkına varmalıdır. Ne yapıldığında nasıl geri dönüş alınır bu aşamada öğrenilmelidir.

Paylaşmak: Başarılı bir ağ için son aşamada o ağa vermek gerekir. Ancak insan kendisinden bir şeyler verebildiği zaman karşısından bekleyebilir.

Kadın liderler ile finansal başarı geliyor

2-3 Kasım’daki PERYÖN kongresinde “İçinizdeki Gücü Keşfedin ve İçinizdeki Lideri Bulun” teması çerçevesinde katılımcılara seslenecek olan DDI-Development Dimensions International Baş Danışmanı Linda Miller, araştırmalara göre liderlik görevinde kadınların olduğu şirketlerin finansal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. 2015’te DDI tarafından yapılan araştırmaya göre yönetici kademesinin en az yüzde 30’u kadınlardan oluşan şirketler, kendi alanlarındaki şirketlerin arasında daha yukarıda yer alma şansını 12 kat arttırıyor. Miller, ”Yaptığımız araştırmaya göre kadınlar söz konusu liderlik olduğunda en az erkekler kadar başarılı. Ancak kadınlar hala dezavantajlı grupta yer alıyor çünkü liderlik yeteneklerine güvenmiyorlar. Bu kendine güven eksikliği kadınların içlerindeki gücü dışarı çıkartmalarına engel oluyor. Ne mutlu ki kendine güveni geliştirecek, dolayısıyla liderlik potansiyelini açığa çıkartacak birçok yöntem yer alıyor” diyor. Miller, bu yöntemlerin başında çoğunlukla taraflı bir biçimde ortaya koyulmuş liderlik ve potansiyel söylemlerine güvenmeyi bırakmak olduğunu belirtiyor.