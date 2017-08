24 bin Euro’luk bisiklet

Son yıllarda hızlı bir büyüme yakalayan konsept kafelere bir yenisi daha eklendi. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde franchise sistemi ile yayılan mobil kahve şubesi Coffee-Bike Aiala International Gıda tarafından Türkiye’de hizmet vermeye başladı. İlk etapta 3 şube açan şirket 1 yıl içerisinde 50 noktaya ulaşmayı hedefliyor. Markaya 24 bin 200 Euro’luk yatırımı bir yılda geri döndürdüğünü anlatan Aiala International Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nasuh Özdemir, yatırımcılara şu bilgileri veriyor:



SEKTÖR NASIL BÜYÜDÜ

- Türkiye’de kahve zincirleri 2000’li yılların başında yabancı markaların Türkiye’ye girişiyle başladı. AVM sektörünün yaygınlaşmaya başladığı 2005 yılından sonra hızlı büyüme rakamlarına ulaştı. Bu alanda hizmet veren markaların sayısı 10’u geçerken pazarın büyüklüğü de 1.5 milyar liraya ulaştı.



- Bugün Türkiye’de 20’si yabancı, 20’si yerli olmak üzere 40 kahve zinciri piyasada hizmet veriyor. Sektörün en önemli sorunu ise kurumsallaşma.



- Bu markaların franchise giriş bedelleri 20 bin Euro ile 50 bin Euro arasında değişiyor. Bazı markalar sadece giriş bedeli talep ederken, bazıları cirodan da pay alabiliyor.



- Markalar girişimcilere kahve eğitiminden hukuk danışmanlığına kadar birçok alanda destek sağlıyor. İnşaat, ekipman ve dekorasyon alanında da destek olunuyor.



- Coffee-Bike sektöre 2010 yılında girdi. Bugün 25 ülkede mevcut ve gün geçtikçe büyümekte.



NE KADAR YATIRIM YAPMALI?

- Türkiye’de şubelerimizi açmaya yeni başladık. Bu alanda daha çok genç girişimciler yatırım yapmak istiyor.



- Bugün markamıza yatırım yapmak isteyen bir kişi 24 bin 237 Euro’luk bütçeye sahip olmalı. Bunda franchise giriş bedeli ve ürün bedeli de bulunuyor.



- Bir mağazanın aylık ortalama giderinin 4 bin lira olduğu gözleniyor.



- Yatırımcı bir kahveden 80 kuruş kazanıyor.



HER YIL YÜZDE 7 BÜYÜYOR

- Yapılan araştırmalara göre bugün Türkiye’de her 100 kişiden 80’i kahve tüketiyor. Kahve pazarının her yıl yüzde 7 büyüdüğü tahmin ediliyor.



- Her kesimin ulaşabileceği ürünlerin satılıyor olması sektörü cazip hale getiriyor.



- Kâr marjının da yüksek olması yatırımcıları bu alana yönlendiriyor.



- Biz de birçok konuda eğitim ve yetişmiş personel ile girişimciye destek olmaya çalışıyoruz.

Kısa sürede Türkiye’ye yayılacak

BU alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilerde aranan özellikler hakkında da bilgi veren Aiala International Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nasuh Özdemir, “Bugün işinin başında duracak, müşteri ile iyi ilişkiler kuracak kişiler bu alanda kolayca başarılı olabilir. Öncelikle işi sahiplenmek gerekiyor. Şirketimiz kahve konusunda her türlü eğitim ve desteği veriyor. Sermaye olarak da çok büyük bir bütçe gerekmiyor. Az sermaye ile kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Türkiye’de daha çok yeni bir konsep. Bunu geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılmak hedefimiz” diyor.