Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>22 saatlik mesaiye alacak davası

    22 saatlik mesaiye alacak davası

    Salim UZUN/ANTALYA
    27.09.2017 - 10:15 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 11:36

    Akdeniz Üniversitesi’nde günlük 22 saat mesai yaptıklarını beyan edip döner sermayeden toplamda ‘1 milyon lira’ ek ücret alan 3 öğretim üyesi hakkında alacak davası açıldı.

    Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) günlük 22 saat çalıştıklarını beyan ederek aylık 36 bin lira, toplamda ise 1 milyon liraya yakın fahiş maaş aldığı iddia edilen Eğitim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mimar Türkkahraman, eski dekan yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Erdoğan ve Doç. Dr. Fatma Gök hakkında alacak davası açıldı.

    22 saatlik mesaiye alacak davasıAkdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün şikâyeti üzerine 3 ayrı mahkemede açılan davayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarında; FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen Prof. Dr. Türkkahraman ve görevine halen sürdüren Doç. Dr. Gök’ün kamuyu zarara uğrattığı hükmüne varıldı.

    SUÇ DUYURUSU YAPILDI

    FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen Doç. Dr. Erdoğan hakkında ise “Kamu zararı yoktur” şeklinde bilirkişi raporu hazırlandı. Bu karara Akdeniz Üniversitesi hukuk birimi tarafından itiraz edilirken, 3 isim hakkında ceza davası açılması için ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

    ‘KARARI BEKLİYORUZ’

    3 isim hakkında açılan dava ve hazırlanan bilirkişi raporlarını doğrulayan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, “Alacak davası ile ilgili bilirkişi raporları elimize ulaştı. 1 rapora itiraz ettik. Diğer raporlarda sorun yok. Birkaç duruşma sonunda kamu lehine bir karar çıkacağına inanıyoruz.

    Sayıştay, son aldığı kararda; Eğitim Fakültesi pedagojik formasyon sertifika programı kapsamında alınan ek ücretlerin yasaya uygun olmadığı ve kamunun zarar ettirildiği kararına varmıştı. Kararda; öğretim üyelerinin derslere girmekle ayrı, yönetici olmakla ayrı değerlendirildiği ve mükerrer ödeme aldıkları vurgusu yapılmıştı.

    ‘YASAL SINIR VAR’ DEMİŞTİ

    Akdeniz Üniversitesi döner sermayesinden toplam 300 bin lira ek ücret alan Eğitim Fakültesi eski Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Gök, “Aldığımız ödemelerle ilgili yasal bir sınır varmış. Ama bize böyle bir şey haber verilmedi” demişti.

    Etiketler: akdeniz üniversitesi , dava , fazla mesai
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri