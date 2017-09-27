22 saatlik mesaiye alacak davası

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) günlük 22 saat çalıştıklarını beyan ederek aylık 36 bin lira, toplamda ise 1 milyon liraya yakın fahiş maaş aldığı iddia edilen Eğitim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mimar Türkkahraman, eski dekan yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Erdoğan ve Doç. Dr. Fatma Gök hakkında alacak davası açıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün şikâyeti üzerine 3 ayrı mahkemede açılan davayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarında; FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen Prof. Dr. Türkkahraman ve görevine halen sürdüren Doç. Dr. Gök’ün kamuyu zarara uğrattığı hükmüne varıldı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen Doç. Dr. Erdoğan hakkında ise “Kamu zararı yoktur” şeklinde bilirkişi raporu hazırlandı. Bu karara Akdeniz Üniversitesi hukuk birimi tarafından itiraz edilirken, 3 isim hakkında ceza davası açılması için ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

‘KARARI BEKLİYORUZ’

3 isim hakkında açılan dava ve hazırlanan bilirkişi raporlarını doğrulayan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, “Alacak davası ile ilgili bilirkişi raporları elimize ulaştı. 1 rapora itiraz ettik. Diğer raporlarda sorun yok. Birkaç duruşma sonunda kamu lehine bir karar çıkacağına inanıyoruz.

Sayıştay, son aldığı kararda; Eğitim Fakültesi pedagojik formasyon sertifika programı kapsamında alınan ek ücretlerin yasaya uygun olmadığı ve kamunun zarar ettirildiği kararına varmıştı. Kararda; öğretim üyelerinin derslere girmekle ayrı, yönetici olmakla ayrı değerlendirildiği ve mükerrer ödeme aldıkları vurgusu yapılmıştı.

‘YASAL SINIR VAR’ DEMİŞTİ

Akdeniz Üniversitesi döner sermayesinden toplam 300 bin lira ek ücret alan Eğitim Fakültesi eski Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Gök, “Aldığımız ödemelerle ilgili yasal bir sınır varmış. Ama bize böyle bir şey haber verilmedi” demişti.