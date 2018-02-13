2018 YKS ne zaman yapılacak ? YKS başvuru tarihleri

YKS başvurusu, her yıl olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve başvuru merkezleri üzerinden yapılacak. Peki, TYT ve AYT sınavına girecek olan öğrencilerin araştırdığı YKS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği sınavlarla ilgili detaylı bilgiler...

Üniversite sınavı başvurusu bu yıl YKS adı altında yapılacak. Yılbaşında gerçekleştirilen sistem değişikliği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adını alan üniversite sınavı, öğrencilerin ve ailelerinin son zamanlarda araştırdığı konuların başında yer alıyor. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihleri ve başvuru işlemleri hakkında merak edilenler.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) kaldırıldı. Yerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi. Bu sınav iki oturum olarak yapılacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran’da, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile yabancı dil sınavı 24 Haziran’da gerçekleşecek.

2018 YKS BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan heyecanla beklenilen YKS için adayların 1-21 Mart tarihleri arasında sınava başvuru yapabilecek. Başvuruların daha önce yapıldığı gibi ÖSYM Başvuru Merkezleri ve ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. YKS’nin sonuçları ise 31 Temmuz’da açıklanacak.

YKS SINAV ÜCRETİ

YKS ücreti her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından belirlenecek. Sınav ücreti henüz açıklanmadı ancak iki oturum için 120 TL olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili kesin bilgi başvuru kılavuzunda ve ÖSYM’nin web sayfasından ilan edilecek.

TYT HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Temel Yeterlilik Testinde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme önceliğe alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi açısından daha genel ve kapsayıcı olacak.

Lisans programlarına geçmek için istenen 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi

(TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması istenecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanı aranacak. Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul edecek olan lisans(4 Yıllık) programlarından tercih yapmaya hak kazanacak.