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    2017 iklim raporu

    DIŞ HABERLER
    23.01.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    NASA ve Avrupa merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin raporlarına göre şimdiye kadarki en sıcak ikinci yıl olarak gösterilen 2017’de Türkiye’nin bazı kentlerindeki hava sıcaklığı değişimi açıklandı.

    AccuWeather hava durumu sitesinin 3800 kent ile ilgili yaptığı analize göre İstanbul’da sıcaklık ortalama 16.2 derece oldu. Bu İstanbul’un ortalama sıcaklığının 2.4 derece üstünde. Ankara’da sıcaklıklar 10.9 dereceyle normal seviyesinin 0.6 derece altına düştü.

    İZMİR ARTTI, ADANA DÜŞTÜ

    İzmir’de sıcaklıkların derecesi 17.4’ü buldu, yani normalin 0.4 derece üstüne çıktı. Bursa’da da hava sıcaklığı 15.6’lık dereceyle normalden 1.3 seviyesinde yükseldi. Adana’da 19.6 olarak ölçülen 2017’nin ortalama derecesi normalin 0.2 altındaydı. Diyarbakır’da hava sıcaklığı 0.4 derece artarak 2017’de ortalama 16 derece oldu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , iklim , rapor
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