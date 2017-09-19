200'den fazla estetik ameliyat geçiren model Pixee Fox'un son hali görenleri şaşırtıyor

Önceki gün İngiltere’de bir televizyon programına katılarak yeniden gündeme gelen Pixee Fox, altı kaburga kemiğinin alınması ve göz renginin değiştirilmesi gibi tehlikeli müdahalelerin de olduğu 200’den fazla estetik operasyon geçirmiş.

Kendisini ‘insan bilimi projesi’ olarak nitelendirilen 27 yaşındaki model, operasyonlara 500 bin sterlinden (2.35 milyon lira) fazla harcamış.

Pixee Fox, kendini güzellik sektöründe bir öncü olarak görüyor ve estetik cerrahiye katkıda bulunmak için bıçak altına yatmaktan çekinmediğini anlatıyor.

Fox, birçok kişinin cesaret edemeyeceği estetik müdahalelerinden çekinmeyen bir kişi. Şimdiye kadar altı kaburga kemiğini aldırmış. Kaşlarını kaldırtmış. Yağlarını aldırmış. Dört kez meme büyütme operasyonu için ameliyat olmuş.

Ve tehlikeli olduğu halde Hindistan’a gidip gözlerinin renklerini değiştirmek için ameliyat masasına yatmış. Bel kalınlığı 40 santim olan genç kadın şimdilerde bunu 38 santime düşürmenin yolunu arıyor.

Pixie’nin en büyük hayali ise kendisinden bir çizgi kahramanı yaratmak ve bunu bir diziye dönüştürmek. Genç kadın şimdilik bu hayalini gerçekleştirememiş.

Model, bu tehlikeli estetik operasyonlar ile hayatıyla oynarken ilk halini beğenenler, "Keşke hiç bu yola çıkmasaymış" yorumunu yapıyor.