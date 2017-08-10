MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>2 şirket ortak e-ticaret şirketi kuruyor

2 şirket ortak e-ticaret şirketi kuruyor

Hürriyet Haber
10 Ağustos 2017 - 10:30Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 10:30

Yandex ve Sberbank, toplam değeri 60 milyar ruble olan bir e-ticaret ortaklığına girişiyor. Anlaşmanın bu yıl sonuna kadar imzalanması beklenirken, her iki şirkette eşit paya sahip olacak.

Rusya'nın en büyük arama motoru olan Yandex, ülkenin en büyük bankası Sberbank'la Yandex.Market platformunda bir e-ticaret ortaklığı kuracaklarını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, yapılan açıklamada, Sberbank'ın Yandex.Market'e 30 milyar rublelik yatırım yapacağı ve toplam değerin 60 milyar ruble olacağını belirtildi.

Şirketler girişimde eşit haklara sahip olurken, hisselerin yüzde 10 kadarı Yandex.Market yönetimi ve çalışanları için tahsis edilecek.

Haberde, Yandex.Market'in CEO'su Maxim Grishakov'un Sberbank'la olan ortaklığın ödeme çözümleri geliştirmesine ve tüketici kredileri gibi yeni özelliklerin sunulmasına yardımcı olacağını söylediği yer aldı.

Anlaşmanın 2017 yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Etiketler: Yandex , Sberbank , e ticaret
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri