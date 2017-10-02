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    19 yeni ‘Dilek’ geliyor

    Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
    02.10.2017 - 17:35 | Son Güncelleme:

    Türkiye ve yurtdışında 43 noktada hizmet veren Dilek Pastaneleri, değişen trendler ve genç nüfusun ilgisiyle şube sayısını arttırma kararı aldı. 2018’e kadar 19 yeni şube açmayı planlayan marka, yatırımını iki yılda geri döndürüyor.

    Son yıllarda hızlı bir büyüme trendi yakalayan kafe-restoran konsepti kurumsal markalarla şube sayılarını arttırıyor. Özellikle genç nüfus tarafından çok talep gören bu konsept, yeni lezzetler ve sosyalleşme alanlarıyla da yeni bir döneme girdi. İstanbul’da bu alanda hizmet veren Dilek Pastaneleri de franchise sistemi ile şube sayısını her geçen gün arttırıyor. Türkiye ve yurtdışında 43 noktada hizmet verdiklerini anlatan Dilek Pastaneleri Kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Cabir Yazıcı, “Dilek Pastanesi olarak geleceğe yönelik planlar arasında 2018 yılında 60 şubeye ulaşmayı hedefledik. Yurtdışında da Suudi Arabistan Cidde’de ve Katar’ın Doha şehirlerinde şube açtık. 2023 hedefimiz ise 100 şubeye ulaşmak” diyor. Yazıcı, bu alana yatırım yapmak isteyen girişimcilere şu bilgileri veriyor:

    SEKTÖR NASIL BÜYÜYOR
    - Türkiye’de turizm ve hizmet sektörü 1990’larda büyümeye başladı. Günümüzde çok iyi yerlere ulaştığını ve gelişmeye hızlı devam ettiğini gözlemliyoruz. Sektör Avrupa’nın çok ilerisine geçti.

    - Bu işte başarıya giden yol ise konforlu mekânlar, mutluluk veren lezzetler, ürün çeşitliliği ve kaliteli hizmetten geçiyor.

    - Menülerimizi yıllarca ayakta tutmak için geleneksel tatlara bağlı kaldık. Bununla birlikte sürekli gelişen pastane kültürü gidişatı konusunda yeni neslin sektöre de kazandırdıkları var.

    - Bu tarz mekânlar sadece bir ürün almak veya tüketmekten ziyade buluşmak ve keyifli vakit geçirmek için paylaşılan sosyal alanlar oldu.

    - Lezzetin yanı sıra günümüz koşullarında doğal ve katkısız ürünlerin üretimi ön plana çıktı, öz tüketim kitlesi oluşmaya başladı.

    NE KADAR YATIRIM YAPMALI?
    - İstanbul’da ve yurtdışında 43 noktada hizmet veriyoruz.

    - Restoranlarımızda geleneksel lezzetlerin yanında dünya mutfaklarından lezzetler sunuyoruz.

    - Dilek Pastanesi, 6.500 metrekarelik üretim tesisinde üretim yapıp günlük şubelere sevkiyat yapıyor. Hadımköy mevkiinde yeni kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 dönüm arazi üzerine 30 bin metrekare kapalı alana yeni fabrika inşa ettik.

    - Lokasyon ve girişimci seçimlerine büyük önem veriyoruz. Doğru lokasyonda açılacak bir şubenin geri dönüşümü yaklaşık iki sene sürüyor.

    - Bir şubenin açılış maliyeti mekanın metre karesine göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, 200 metrekare bir mağaza için 100 bin dolarlık yatırım gerekirken, 500 metrekare bir restoran için 250 bin dolarlık yatırım maliyeti oluşuyor.

    PROFESYONEL YÖNETİCİ İLK TERCİHİMİZ OLUR
    MARKAYA yatırım yapacak girişimcilerde aranan özellikler hakkında da bilgi veren Dilek Pastaneleri Kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Cabir Yazıcı, şöyle konuşuyor: “İstikrarlı büyüme için girişimcinin sektörden olması ya da profesyonel bir yönetici olması ilk tercihimizdir, bu kriterlere sahip değilse bizim sistemlerimizi doğru çalıştıracak bir yönetici ile çalışması gerekmektedir. Çalışanların firmasına duyulan güvenin gelişimde payının büyük olduğunu görüyoruz.” Yazıcı, globalleşen dünyada menülere dünya mutfaklarından lezzetler ekleyerek, hızla gelişen sektöre ayak uydurduklarını anlatıyor.

    Etiketler: franchise , dilek pastanesi , yatırım
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