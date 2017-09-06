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    16 terörist etkisiz hale getirildi

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 12:33 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 12:34

    İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan operasyonlarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ta 5, Ağrı’da 5, Muş’ta 5 (1'i yaralı), Mersin’de 1 olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

    Şırnak'ın Uludere ilçesi Berhancı Deresi bölgesinde yapılan askeri operasyonlar sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı'nın Diyadin ilçesi Şahgül Yaylası kırsalında yakın hava desteği ile bugün gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 5 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirildi.

    Mersin'in Yenişehir ilçesi 50. Yıl Polis Merkez Amirliği önünde 6 Eylül 2017 Çarşamba günü üzerinde canlı bomba yeleği olan DEAŞ terör örgütü mensubu bir kişi ölü olarak ele geçirildi.

    Muş Merkez ilçe Alaniçi köyü kırsalında yakın hava destekli operasyonlar sonucunda 4 BTÖ mensubu ölü, 1 BTÖ mensubu yaralı olarak, 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği ile birlikte ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

    Etiketler: İçişleri Bakanlığı , operasyon , terör
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