14 yaşındaki Rus model ‘kölelik sözleşmesi' yüzünden mi öldü?

Sputnik'e konuşan Kulikov, ilk verilere göre 14 yaşındaki Rus model Vlada Jyuba'nın kan zehirlenmesine bağlı çoklu organ yetmezliğinden öldüğünün tespit edildiğini söyledi.

Kulikov, çocuğun, kan ve sinir sistemi enfeksiyonunun yanı sıra uzun süren stres karşısında vücudun tepki vermesi sonucunda da ölmüş olabileceğini ancak bunun için otopsi gerektiğini belirtti.

Kulikov "Çocuğun annesi Rusya'da, onun rızası olmadan otopsi gerçekleştirilemiyor. Anne Çin'e geldiğinde ölüm nedenini nihai olarak belirlemek için otopsiyi düşüneceğiz" dedi.

Rusya'nın Perm kentinden olan genç kız Şanghay Moda Haftası için şirketle 3 aylık bir sözleşme imzalamıştı. 24 Ekim'de bir fotoğraf çekimi sırasında kötüleşen ve kusmaya başlayan Jyuba, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan basında ESSE Model Management şirketi ile çalışan Jyuba'nın aşırı çalıştırıldığı yönünde iddialar yer aldı.

Siberian Times'ın aktardığına göre, Jyuba'nın şirketle imzaladığı sözleşme onu günde 13 saat çalıştırmaya zorlayan ve sonunda ölüme götüren bir ‘kölelik sözleşmesi'ydi. Ölüm nedeni aşırı yorgunluğun tetiklediği menenjitti.

Nitekim genç kızın annesi Oksana Jyuba da NTV televizyonuna yaptığı açıklamada kızının kendisini telefonla arayıp 13 saat çalışıp çok yorulduğunu ve uyumak istediğini söylediğini aktardı. Anne, telefonla konuştukları sırada da kızının hasta olmaya başladığını ve ateşinin çıktığını ifade etti.

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

Modellik şirketi de iddiaları reddetti. Şirketin İcra Kurulu Üyesi Zheng Yi "Jyuba'nın Çin'de kaldığı iki ay boyunca 16 farklı işi vardı. İşlerinin çoğu 8 saatle sınırlıydı. Çalışma saatleri diğer modellerinkine kıyasla normaldi" açıklamasını yaptı.