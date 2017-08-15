10 günlük bayram tatilinde bankalar açık mı?

Bakanlar Kurulu kararı sonrası merakla beklenen Kurban Bayramı tatili belli oldu. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olduğunu açıkladı.

Bankalar kaç gün tatil yapacak?

26 Ağustos’ta başlayan resmi tatil 3 Eylül’de sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar;

28 Ağustos Pazartesi: Açık

29 Ağustos Salı günü Açık,

30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil

31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün

1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı