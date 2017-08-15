MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>10 günlük bayram tatilinde bankalar açık mı?

    10 günlük bayram tatilinde bankalar açık mı?

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 18:52Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 19:03

    Bakanlar Kurulu'ndan 10 günlük tatil kararı çıktı. Peki 10 günlük tatilde bankalar kapalı mı olacak? İşte detaylar...

    Bakanlar Kurulu kararı sonrası merakla beklenen Kurban Bayramı tatili belli oldu. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olduğunu açıkladı.
    Bankalar kaç gün tatil yapacak?

    26 Ağustos’ta başlayan resmi tatil 3 Eylül’de sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar;

    28 Ağustos Pazartesi: Açık
    29 Ağustos Salı günü Açık,
    30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil
    31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün
    1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
    2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
    3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
    4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

    Etiketler: son dakika , bayram , kurban bayramı , kurban bayramı tatilinde bankalar açık mı , 10 günlük tatil , haber , haberler
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri