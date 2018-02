!f İstanbul’da mutlaka yakalamanız gereken filmler

Yılda bir kez gerçekleşen ve Şubat’ı iple çekmemize neden olan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 11 gün süren dopdolu festival programıyla 2018’de de bağımsız sinema sevenlerin gönlünü çalacak gibi görünüyor. Sinemada cesur hikaye anlatımı ve biçimsel arayış kriterlerine uygun Keş!f bölümünden tutun da, Türkiye’de ilk kez LGBT filmlerine özel oluşturulan Gökkuşağı seçkisine varana dek yelpazesi çok geniş bir programla ilham veren filmlerle buluşmaya hazırsanız önerilerimizi paylaşıyoruz.

İŞTE !f İSTANBUL 2018’DE KAÇIRILMAMASI GEREKEN 10 FİLM

THE FLORIDA PROJECT





2015 yapımı Tangerine ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sean Baker’in yeni filmi, 6 yaşında tabiri caizse büyümüş de küçülmüş bir kız çocuğu ile arkadaşlarının yaz tatili sırasındaki macera dolu hikayesini anlatıyor. Profesyonel olmayan oyuncu kadrosuyla öne çıkan filmde usta oyuncu Willem Dafoe da bu muhteşem hikayenin bir parçası oluyor.

VAHŞİ OĞLANLAR





Keş!f bölümünün öne çıkan filmlerinden Vahşi Oğlanlar, Walerian Borowczyk’in Goto filminden, Rainer Werner Fassbinder’in Querelle’sine kadar avangart ve deneysel sinemanın en büyük miraslarından izler taşıyor. Cinsel arzularının sınırlarını bilmeyen beş zengin oğlanın şimdiden “yılın en sıra dışı ve provokatif filmlerinden biri” olarak nitelenen hikayesi 20. yüzyılın başında geçiyor.

PHANTOM THREAD





Amerikan bağımsız sinemasının gözde yönetmenlerinden Paul Thomas Anderson’un son filmi; film yıldızlarından kraliyet ailesine kadar tüm sosyeteyi Woodcock Evi’nin özgün tarzıyla giydiren ünlü terzi Reynolds Woodcock’ın hikayesini konu alıyor. En son 2012 yapımı Lincoln filminde izlediğimiz efsane oyuncu Daniel Day-Lewis'in sinemaya dönüşü ve aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya paralel olarak son filmi olma özelliği taşıyan filmle vizyondan önce !f İstanbul'da buluşabilirsiniz.

MUDBOUND





Hilary Jordan’ın 2008 yılında yayınlanan aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan Mudbound, İkinci Dünya Savaşı atmosferinde geçen bir hikayeyi konu ediniyor. Savaşın insanlar üzerinde yarattığı dehşeti, ilgi çekici ritmi ve dokunaklı derinliğiyle ele alan film, Amerika’nın güneyinde yaşayan iki ailenin ırkçı nefret söylemleri üzerinden periyodik olarak tekrarlanan “adaletsizliği” tekrar masaya yatırıyor.

İSTİLA!

İlk uzun metraj filmi Balık ve Kedi ile 2014 yılında Keş!f Uluslararası Yarışma’yı kazanan Shahram Mokri, tek plan çektiği son filmi ile seyirciyi her an şüpheye düşürmeyi başaran bir polisiye gerilim hikayesi anlatıyor. İki arkadaşlarının öldürülmesi üzerine eski bir stadyumu mesken tutan bir çetenin liderinin peşine düşen polis, çete üyelerinden olay günü yaşanan her şeyi yeniden canlandırmalarını ister. Son ana kadar gizemini koruyabilen bu hikayeyi ıskalamayın!

6- Karanlık Nehir

7- Ava

8- City of Ghost

9- Dev Avcısı

10- Hatırlama Egzersizleri

Yazan: Özge Yağmur