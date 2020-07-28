Samsung Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayım

Samsung, her yıl olduğu gibi bu yıl da Galaxy Unpacked etkinliği için gün sayıyor. Şirket tarafından yayınlanan ilk tanıtım videosu da yeni ürünlerle ilgili önemli ipuçları veriyor.

Videoda geçen, “Samsung Dijital Şehri’ndeki geliştiricilerin, tasarımcıların, mucitlerin anlatacağı daha önce duyulmamış hikâyelere özel erişim” cümlesinin ne anlama geldiğini de yine etkinlikte öğrenebileceğiz.

Şirket, Galaxy Note 20 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte ekranı katlanabilen yeni telefonlarını, Galaxy Watch 3 isimli akıllı saatini ve ekosistemine ekleyeceği diğer ürünleri ilk kez bu etkinlikte gözler önüne serecek.



