Samsung, 5 Ağustos tarihinde neler duyuracak?

Samsung Mobile'ın başındaki isim olan Tae-Moon Roh, 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked 2020 etkinliğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Roh, etkinlikte 5 yeni cihazın duyurusunu yapmayı planladıklarını kaydetti.

Roh, beş yeni cihazdan bahsederken 'elinizdeki, kulaklarınızdaki ve bileğinizdeki yeni deneyim' ibaresini kullanması, şirketin yeni telefon modellerinin yanı sıra akıllı saat, akıllı bileklik ve kablosuz kulaklıklarının da duyurulacağı şeklinde yorumlandı.



BEKLENEN CİHAZLAR

Samsung Galaxy Note 20 serisi mutlaka duyurulacak. Henüz netleşmese de Galaxy Note 20'nin Note 10'da olduğu gibi iki farklı modelde gelmesi kuvvetle muhtemel. Diğer yandan ekranı katlanabilen iki yeni telefon da görücüye çıkacak: Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Z Fold 2.

Diğer yandan şirketin yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 ile birlikte kablosuz kulaklıklar Galaxy Buds Live de yine 5 Ağustos'ta karşımızda olacak.



