Huawei, tasarım yarışması için başvuruları alıyor

“2019 DigiX Huawei Global Mobil Tema Tasarım Yarışması” 4.000'den fazla tasarımcıdan başvuru almıştı. Oldukça zorlu bir değerlendirme sürecinden sonra "Estetiğin Geleceği" temasıyla değerlendirmeye giren 2000 HUAWEI Themes uygulamasında yayınlanmış ve kazanan tasarımcılar büyük beğeni toplamıştı.

Bu yıl da yine tasarım sektöründeki yenilikçi zihinleri ortaya çıkarma misyonu devam ediyor. Tasarımları seçilen yetenekli kişiler sadece para ödülü kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda resmi tema tasarımcıları olma fırsatını yakalayarak tüm dünyada mobil kullanıcılara yenilikçi deneyimler sunmak için Huawei ile iş birliği yapacak.

Toplamda 300.000 ABD Doları tutarında ödüller kazanma fırsatı

2020 Huawei Global Tema Tasarım Yarışması dört kategoriden oluşuyor: Temalar, Duvar Kağıtları, Saat Yüzleri ve Şehirler. Şehirler kategorisi için, katılımcılar dokuz benzersiz Çin şehrinden birinin özünü yansıtan tasarımlar sunacaklar: Pekin, Nanjing, Şangay, Hangzhou, Luoyang, Chengdu, Jinan, Guangzhou ve Wuhan. Kazanan tasarımlar, Huawei duvar kağıdı ve telefon kılıfları için resmi tasarımlar olarak seçilebilecek.

Bu yılki yarışma için ödül havuzu toplam tutarı 300 bin ABD Doları olarak belirlendi ve bu, şimdiye kadarki en büyük ödül tutarı olma özelliği taşıyor. 20 bin ABD Doları tutarında verilecek Büyük Ödül'ün yanı sıra bir dizi özel ödül de bulunuyor. Katılımcılar, Yarının Yıldızları, Uluslararası Sanatçılar, İnanılmaz Animatörler veya İlham Verici Kıvılcımlar özel ödüllerini de kazanabilecekler. Büyük ödül ve özel ödüllerin yanı sıra dört farklı kategori için de ayrı ödüller bulunuyor.

Huawei Global Tema Tasarım Yarışması 2020 katılım koşulları ve detaylar

Katılmak için tasarımcıların online kayıt olmaları ve tasarımlarını göndermeleri gerekiyor: https://themes.cloud.huawei.com/theme-design-2020/index.html Tüm başvurular daha sonra seçkin jüri heyeti tarafından değerlendirilecek ve kazananlar 22 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

Jüri heyeti

Bu yılki yarışma için değerlendirme panelinde şu isimler var:

David Carson, New Yorklu grafik tasarımcı, tipografi yazarı ve en çok satanlar listesinde yer alan bir yazardır. Dünyanın dört bir yanındaki tasarımcılar üzerinde geniş bir etki bırakmıştır.

Wang Ziyuan, Merkez Güzel Sanatlar Akademisi Tasarım Profesörü ve 2008 Pekin Olimpiyatları renk sistemi ve logolarının tasarım sürecine yoğun bir şekilde dahil olmuştur.

Norito Shinmura, Uluslararası alanda ve Japonya'da birçok prestijli grafik tasarım ödülü kazanan ünlü bir Japon tasarımcıdır. Uzun zamandır MUJI'deki posterlerin ana yaratıcısıdır ve aynı zamanda önde gelen kişisel bakım markası SHISEIDO için reklamlar üretmektedir.

Tiger Pan, en iyi 3 global tasarım ödülünü kazanan seçkin bir ambalaj tasarımcısıdır. Yıkıcı kreasyonları, geleneksel doğu estetiğini benzersiz bir şekilde ele almalarıyla bilinir.

Liang Jun, Huawei UCD Baş UX Tasarım Direktörü.

Zhang Zhongyang, Shenzhen İllüstrasyon Derneği Başkanı.

Liza Enebeis, Studio Dumbar Direktörü.

Ek olarak, dünyanın dört bir yanından önde gelen birkaç Konuk Tasarımcı da bu yılki yarışmaya dahil edildi. Bu tasarımcılar, katılımcılara ilham vermek için bu yılki "Vizyoner Sanat" temasını anlatan çalışmalar hazırlayacaklar.

Konuk Tasarımcı kadrosu arasında, China Daily Sanat Bölümü Genel Yayın Yönetmeni Li Min, Japonya'dan başarılı bir ticari illüstratör olan Tatsuya Kondo, Finlandiya'dan tanınmış illüstratörler olan Eero Lampinen ve Annu Kilpeläinen, önde gelen illüstrasyon eğitimcisi Zhang Wangzhe ve daha önce Visual China Group için çalışmış deneyimli bir illüstratör olan Tang Yi bulunuyor.