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Eğitimde gelecek TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması ile şekillenecek

#Teknofest#Teknoloji#Eğitim
Eğitimde gelecek TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması ile şekillenecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Yarışması’nda eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek çözümler üretecek genç beyinler yarışıyor. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sunacak, yerli ve millî ürünlerin geliştirilmesini hedefleyen yarışmaya ilk, orta, lise, ön lisans, lisans ve üzeri öğrencileri ile mezunları katılabiliyor.

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Gençlerden öğrenmede verimliliği en üst seviyede tutarak, öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme platformlarında kullanabileceği bilgisayar destekli veya mobil kullanıma uygun çözümler üretmeleri önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alırken, prototip ürün, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon ve yenilikçi teknolojiler üzerinde projeler geliştirmeleri de bekleniyor.  

Eğlenerek öğrenmeyi amaçlayan eğitsel oyunlar, fiziksel ortamda uygulanabilen deneyler, etkinlikler, dijital ortamda denemeye imkân sunan simülasyonlar, yer ve zaman kısıtı olmaksızın, farklı yerlerde olan müze, sergi ve bilim merkezleri gibi informal öğrenme ortamlarında öğrenme sağlayabilen sanal ortam uygulamaları yarışmada öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Tüm bunlara paralel olarak öğrencilerden belirlenmiş bir eğitim programı dahilinde ve interaktif bir şekilde uygulama yapabileceği etkileşimli içerikler gibi dijital uygulamalar geliştirmesi de bekleniyor. Yarışmada; ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki birincilere 12.000 TL, ikincilere 7.000 TL, üçüncülere 4.000 TL, üniversite seviyesindeki birinciye 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL ,üçüncüye ise 5.000 TL ödül verilecektir. 

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TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 29-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Ordu’da düzenlenecek yarışmada dereceye girenler ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

TEKNOFEST Gençlerin Yanında 

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için de pek çok imkân sunuyor. Yarışmalara katılan gençler Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkânı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor. 

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#Teknofest#Teknoloji#Eğitim

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