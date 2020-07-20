Android 11 ile birlikte 117 yeni emoji geliyor

Dünya Emoji Günü'nü geçtiğimiz günlerde geride bıraktık; tam da bu günün özelinde Android 11'in 117 yeni emojiyle geleceği ortaya çıktı. Bu emojilerin içinde neler yok neler! Bizon, yeni bir kalp emojisi, mamut, kaplumbağa, kutup ayısı, sihirbaz değneği, sarılan insanlar, yunus bunlardan sadece bazıları.

Yeni emojilere bakıldığında özellikle de hayvanlar aleminin epey genişlediğini görüyoruz. Attan koalaya, kartaldan yeşil başlı ördeğe, örümcekten köpek balığına, zebradan yarasaya pek çok canlının emojisine rastlamak mümkün. Google, bu emojileri geliştirirken Monterey Bay Akvaryumu ve Victoria Bug Hayvanat Bahçesi ile birlikte çalıştı ve hayvanların daha orjinal bir emojiye sahip olması sağlandı. Telefonların gece modunda da çalıştığı düşünüldüğünde bu emojilerin aynı zamanda gece moduna özel modifiye edildiğini de söylemeliyiz.



Eylül ayında yayınlanması beklenen Android 11 ile birlikte yeni emojiler de telefonlara dahil olacak.