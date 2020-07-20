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Teknoloji
Haber Giriş: 20.07.2020 - 08:30,Son Güncelleme:

Android 11 ile birlikte 117 yeni emoji geliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Android 11 ile birlikte 117 yeni emoji geliyor
Abone Olgoogle-news

Google'ın önümüzdeki günlerde tanıtmayı planladığı yeni mobil işletim sistemi Android 11, beraberinde 117 yeni emoji ile gelecek.

Dünya Emoji Günü'nü geçtiğimiz günlerde geride bıraktık; tam da bu günün özelinde Android 11'in 117 yeni emojiyle geleceği ortaya çıktı. Bu emojilerin içinde neler yok neler! Bizon, yeni bir kalp emojisi, mamut, kaplumbağa, kutup ayısı, sihirbaz değneği, sarılan insanlar, yunus bunlardan sadece bazıları.

Yeni emojilere bakıldığında özellikle de hayvanlar aleminin epey genişlediğini görüyoruz. Attan koalaya, kartaldan yeşil başlı ördeğe, örümcekten köpek balığına, zebradan yarasaya pek çok canlının emojisine rastlamak mümkün.

Android 11 ile birlikte 117 yeni emoji geliyor
Google, bu emojileri geliştirirken Monterey Bay Akvaryumu ve Victoria Bug Hayvanat Bahçesi ile birlikte çalıştı ve hayvanların daha orjinal bir emojiye sahip olması sağlandı. Telefonların gece modunda da çalıştığı düşünüldüğünde bu emojilerin aynı zamanda gece moduna özel modifiye edildiğini de söylemeliyiz.
Android 11 ile birlikte 117 yeni emoji geliyor

Eylül ayında yayınlanması beklenen Android 11 ile birlikte yeni emojiler de telefonlara dahil olacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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