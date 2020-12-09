2021 yılının beklenen en büyük siber tehdidi ne olacak?

COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar uzaktan çalışmaya başladılar ve bu da, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir teknoloji bağımlılığı oluşturdu. Ofisten bu kopuş çalışanlara birçok avantaj sağlasa da, şirket ağlarını da saldırılara karşı savunmasız bıraktı.

Fidye yazılımı saldırılarının, üstelik yeni tekniklerle artması beklenirken veri ve para sızdırma çabaları kesinlikle artma eğiliminde. Şirketlerin, saldırıları engelleyen teknolojiler kullanarak ve esnek yedekleme süreçleri oluşturarak her geçen gün daha akıllı hale gelmelerinden dolayı, kötü aktörlerin çabalarını paraya dönüştürmek ve saldırılarına esneklik katmak için bir ‘B planına’ ihtiyaçları var. Saldırı tekniklerinde değişiklik yapılmasına bağlı olarak dolandırıcıların eylemlerini paraya dönüştürme başarısı artacak. Bu, ne yazık ki 2021’de şahit olacağımız bir durum.

2021 YILINDA BİZİ NE TÜR SİBER TEHDİTLER BEKLİYOR?



2020'de iyiden iyiye artan siber saldırılar, gelecek yıl daha da ciddi bir tehdit halini alacak. Bu konu hakkında Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulunan Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, gelecek yılın tehditleriyle ilgili şu sözleri kaydetti:



"2021 yılı hem uzaktan çalışma organizasyon yapısına geçen şirketleri ve çalışanlarını hem de internet kullanıcılarının tamamını ilgilendiren genel bir siber tehditle geçecek. Teknolojinin ilerlemesinden faydalananların sadece bizler ve şirketler olmadığını düşünürsek, gerçekleşen gelişmelerin hackerlerin de işine yaradığı acı gerçeğini unutmamak gerekiyor. 2021 yılı, kişisel verileri ve şirketlerin finansal verilerini tehdit eden ağ saldırıları ve otomasyonun kullanılacağı hedef odaklı kimlik avı saldırı tehditleriyle geçeceğini öngörüyorum. Hackerlerin uzaktan çalışma sisteminde iş süreçlerini yöneten çalışanları ve internet kullanıcılarını, yapay zekanın yardımlarıyla otomatik hale getirdikleri kimlik avı saldırıları ve yeterli güvenlik çözümleriyle donatılmayan ağlara yönelik saldırılarıyla hedefleyeceğini göreceğiz. Ayrıca bu tehditlerin beraberinde şirket ve kişisel verileri tehlikeye atacağını göz ardı etmememiz gerekiyor."



