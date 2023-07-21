Zaha'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Transfer için masada iki kulüp kaldı: Fenerbahçe ve Crystal Palace

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Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği Wilfried Zaha, sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisi karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda.... Sarı lacivertli ekibin teklifini düşünmek için süre isteyen yıldız futbolcudan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kafası karışmış emoji ifadesini kullandı.

Yıldız futbolcunun söz konusu paylaşımı, Türk taraftarların büyük ilgisini çekti. 30 binden fazla yorum alan paylaşım, 6 milyon görüntülenmeye ulaştı. Zaha’nın eşi Paige Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Verdiğiniz tüm destek için teşekkürler. Aileme ve arkadaşlarıma mesaj göndermekten vazgeçerseniz çok minnettar kalırım. Bunaltıcı olabiliyor” ifadelerini kullanarak sarı lacivertli taraftarlardan anlayış istedi.

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MASADA İKİ KULÜP KALDI

Sky Sports’un haberine göre; Steven Gerrard’ın başında olduğu El İttifak Kulübü, Wilfried Zaha transferinden çekildi. Böylece masada sadece oyuncunun geçen sezon oynadığı ve onu takımda tutmak isteyen kulübü Crystal Palace ve Fenerbahçe’nın teklifleri kaldı. Fenerbahçe’nin, bonservisi elinde olan Zaha’ya bonuslarla birlikte yıllık 8.5 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro imza parası önerdiği iddia edildi.