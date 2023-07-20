Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz transferini açıkladı! Eski Galatasaraylı...

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Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz resmen Fenerbahçe'de! Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Yapılan paylaşımda genç futbolcuya teşekkür edildi.

FENERBAHÇE AÇIKLADI: 3 YILLIK İMZA

Marsilya'nın paylaşımından dakikalar sonra Fenerbahçe de Bartuğ Elmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İLK SÖZLERİ

Bartuğ Elmaz, imza töreninin ardından şunları söyledi:

Fenerbahçe’ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe’nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. ‘Tamam’ dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur.

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GALATASARAY'DA YAPTIĞI PAYLAŞIM KRİZ ÇIKARMIŞTI

20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğenmişti.

BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.79 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ Elmaz, kariyerinde A Takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.