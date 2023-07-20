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Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini açıkladı! Maliyeti...

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#Fenerbahçe#Becao#Transfer
Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini açıkladı Maliyeti...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 20:24

Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı stoper için Udinese'ye 8.3 milyon euro bonservis bedelinin 3 yılda 5 eşit taksitte ödeneceği ifade edildi. Becao ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. 

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Fenerbahçe'den Becao için KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.312.500 Avro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

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BECAO'NUN İLK SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki yeni transferi Becao, imza sonrası şu açıklamaları yaptı:

Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz.

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Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini açıkladı Maliyeti...

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#Fenerbahçe#Becao#Transfer