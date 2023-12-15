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Yusuf Yazıcı'ya Fransa'da ikinci hırsız şoku! Maç oynanırken...

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#Yusuf Yazıcı#Lille#Konferans Ligi
Yusuf Yazıcıya Fransada ikinci hırsız şoku Maç oynanırken...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 13:55

Fransa ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evine, dün akşam Avrupa Konferans Ligi maçı sırasında hırsızlar girdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün akşam Klaksvik'i konuk eden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evine maç sırasında hırsızlar girdi.

Lille'in Klaksvik'i 3-0 mağlup edip grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldiği maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 29. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü atmıştı.

L'Equipe'in haberine göre maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evine hırsızlar girdi. Milli futbolcunun evinden lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar çalındı.

Maçın ardından evine dönüp durumu fark eden Yusuf, polise haber verdi.

BİR KEZ DAHA HIRSIZ GİRMİŞTİ

2019 yılından bu yana Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın evine ikinci kez hırsız girdi. 2020 yılının başlarında dizinden ameliyat olmak için İtalya'ya giden milli futbolcunun evine hırsızlar girmiş ve arabası ile değerli eşyalarını çalmıştı.

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#Yusuf Yazıcı#Lille#Konferans Ligi

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