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Yunus Akgün'den dikkat çeken Leicester City ve A Milli Takım itirafları! 'Yonus' dediler, anlam veremedim'

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#Yunus Akgün#GALATASARAY#Leicester City
Yunus Akgünden dikkat çeken Leicester City ve A Milli Takım itirafları Yonus dediler, anlam veremedim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 18:54

Sezon başında Galatasaray'dan İngiltere Championship takımlarından Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün, kulübün internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu. İngiltere'deki yaşamı, A Milli Takım'daki performansı, Leicester'daki hedefi ve geleceğiyle ilgili konuşan Akgün, Premier Lig'de forma giymek istediğini de sözlerine ekledi. İşte Akgün'ün röportajından öne çıkanlar...

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Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra ilk olarak 2020 ve 2021'de üst üste 2 sezon Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz sezonun başında sarı - kırmızılı kulübe geri dönen Akgün, Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Sezon başında Leicester City'den gelen teklif sonrası İngiliz ekibine kiralanan Yunus Akgün, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Leicester'a transferinin ardından yaşadıklarını anlatan Yunus Akgün, A Milli Takım'ın performansı ve kendi hedeflerine dair önemli ifadeler kullandı.

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İşte Akgün'ün sözleri;

"YONUS, YONUS' DEDİLER, ANLAYAMADIM"

"Taraftarlar adıma tezahürat yaparken ilk başta 'Ne diyorlar?' diye düşündüm. 'Yonus, Yonus' gibi bir şey duyuyordum. Tercüman gelerek 'Yunus' diye bağırdıklarını söyledi. Adımı söylediklerini fark ettiğimde çok hoşuma gitti, harika bir duyguydu. İç sahada da deplasmanda da bizi hep destekliyorlar, bu benim için büyük bir motivasyon."

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Yunus Akgünden dikkat çeken Leicester City ve A Milli Takım itirafları Yonus dediler, anlam veremedim

"GRUBUMUZ ÇOK ZORLUYDU"

"Dürüst olmak gerekirse A Milli Takım'da çok zorlu bir gruptaydık. Birlik olduk ve çok iyi bir şekilde lider olarak finallere katılma hakkı kazandık. Çok mutluyuz, gururluyuz ve iyi şeyler yapmayı umuyoruz."

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"MİLLİ FORMAYLA GOL ATMAK MUHTEŞEMDİ"

"A Milli Takım formasıyla gol atmak inanılmaz bir duyguydu. Hırvatistan'ı yendikten sonra Letonya'ya karşı oynayacağımızın maçta alacağımız galibiyetin 3 puandan fazlası olacağını biliyorduk. Zorlu bir maç olacağının farkındaydık. Bu yüzden gol attığımda taraftarların duygularını görebildim. Taraftarlarımızın ne kadar rahatladığını hissettim. Gol atmak muhteşemdi, gurur duydum."

Yunus Akgünden dikkat çeken Leicester City ve A Milli Takım itirafları Yonus dediler, anlam veremedim

"DOĞRU İŞLER YAPMIŞ OLMALIYIM"

"Küçük yaşlardan beri Galatasaray'da forma giydim. Ayrıca Türkiye'de 2 yıl da Adana Demirspor'da oynadım. İki takım taraftarlarının da beni hala sevdiğini düşündüğümüzde doğru işler yapmış olmalıyım. Daha önce Arda Turan, Galatasaray'dan Avrupa'ya gitmiş ve büyük sevgi görmüştü. Avrupa'da oynayan bir Türk oyuncu için destek görmek önemli."

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"BU KADAR KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNMEZDİM"

"İngiltere'ye bu kadar kolay ve çabuk yerleşmeyi beklemiyordum çünkü biraz dil problemim var. Ancak herkes harika ve çok misafirperverdi. Oldukça rahat bir şekilde yerleştim diyebilirim."

"İNGİLTERE ÇOK SOĞUK AMA ALIŞIYORUM"

"İngiltere, Türkiye'ye göre çok daha soğuk ama alışmaya çalışıyorum. Herkesle iyi anlaşıyorum. Kulüpte ve dışarıda da anlaşmak çok zor olmadı. Yeni kurallara alışmak için çaba gösteriyorum."

Yunus Akgünden dikkat çeken Leicester City ve A Milli Takım itirafları Yonus dediler, anlam veremedim

"BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Takımla birlikte ne kadar çok maç kazanırsanız atmosfer o kadar iyi olur. Oynadığımız ve kazandığımız her maç sonrası iyiyiz. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum."

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"TAKIM ARKADAŞLARIM, SÖYLEYEMEYECEĞİM TÜRKÇE KELİMELER KULLANIYOR"

"Takım arkadaşlarım gerçekten harika. Bazen şu an söyleyemeyeceğim Türkçe kelimeler kullanıyorlar ama çok komik oluyorlar. Ortama alışmam için işimi kolaylaştırmaya çalışıyorlar."

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"HER ZAMAN AVRUPA'DA OYNAMAK İSTEDİM"

"Her Türk oyuncusu gibi ben de her zaman Avrupa'da oynamak istedim. Leicester hakkında çok şey biliyordum. Muhteşem bir tarihe sahip ve daha önce Premier Lig'i kazanmış olan bu kulübün bir parçası olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."

"PREMIER LİG'DE OYNAYACAĞIMIZA İNANARAK GELDİM"

"Premier Lig'de oynayacağımıza inanarak, umut ederek ve bilerek İngiltere'ye geldim. Asistlerim var umarım çok yakında gol de atarım."

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Yunus Akgünden dikkat çeken Leicester City ve A Milli Takım itirafları Yonus dediler, anlam veremedim

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#Yunus Akgün#GALATASARAY#Leicester City

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