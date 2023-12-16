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Galatasaray'da Mauro Icardi'ye 'iğne' yaramadı! Beşiktaş derbisiyle başladı...

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Galatasarayda Mauro Icardiye iğne yaramadı Beşiktaş derbisiyle başladı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 18:40

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezona fırtına gibi giriş yaparken sakatlık sonrası oynadığı maçlarda büyük düşüş yaşadı.

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Galatasaray'da geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve bu sezona ise harika bir giriş yapan Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği dönemde 23 gol atarken 8 de asist üretti.

Bu sezona da hem Avrupa hem ligde iyi başlayan tecrübeli forvet, ligde ve Avrupa'da çıktığı ilk 15 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.

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'İĞNE YARAMADI'

Arjantinli golcü, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde topuğundan sakatlandı. Mauro Icardi, o maçın ardından sahaya çıktığı tüm karşılaşmalarda iğneyle oynarken yaşadığı sakatlık sonrası skor üretme anlamında sorun yaşadı.

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3 GOLÜN 2'Sİ PENALTIDAN

Icardi, 21 Ekim'den bu yana ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta yalnızca 3 kez fileleri havalandırırken 2'sini penaltıdan kaydetti.

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Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibi, Icardi'nin eski formuna kavuşması için yoğun çaba gösteriyor. Zaman zaman ağrıları devam eden Arjantinli oyuncu için özel krampon üretildiği öğrenildi.

Icardi'nin kısa zaman içinde tamamen iyileşmesi hedefleniyor.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

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