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MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'ndan eski hakemlerin iddialarına yalanlama: Kumpasın farkındayız

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#MHK#Ahmet İbanoğlu#TFF
MHK Başkanı Ahmet İbanoğlundan eski hakemlerin iddialarına yalanlama: Kumpasın farkındayız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 18:29

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu yaptığı açıklamada, eski hakemler tarafından dile getirilen iddiaları yalanladı.

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MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu yaptığı açıklamada, son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle olmadığını belirterek, "Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız" dedi.

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İbanoğlu, bir süredir Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkında olduklarını belirterek, "Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır. Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

 

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#MHK#Ahmet İbanoğlu#TFF

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