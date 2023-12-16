Beşiktaş, kadro dışı bırakılan 5 futbolcu için iki karar birden! Hasan Arat'tan ünlü menajere tam yetki...

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Siyah - beyazlılar, Dolmabahçe'deki karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Taraftarlarının büyük tepkisini çeken Kara Kartal'da derbinin ardından çarpıcı bir karar alınmıştı. 5 futbolcu, kadro dışı bırakılmış ve bu karar gündeme oturmuştu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri yer almıştı.

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İNGİLİZ BASINI AÇIKLADI





İngiliz basınından ise kadro dışı bırakılan 5 futbolcu için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

ÜNLÜ MENAJERE ÖZEL YETKİ





Football Insider'ın haberine göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ünlü menajer Willie McKay'e özel yetki verdi.

KULÜPLERLE GÖRÜŞECEK





Haberin devamında McKay'in siyah - beyazlılar tarafından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana ile ilgilenen kulüplerle görüşmek üzere görevlendirildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın özellikle Eric Bailly ve Vincent Aboubakar'a alıcı bulması için McKay'i görevlendirdiği aktarıldı.

EĞER ÇALIMBAY İSTERSE...





Öte yandan Fanatik'in haberinde ise Samet Aybaba’nın birkaç gün içinde basın toplantısı düzenleyerek yaşananlara dair bilgi vereceği kaydedildi. Kadro dışı kararının alınma nedeninin 5 futbolcunun kontratlarını feshetmesi durumunda kulübe doğabilecek bir faturanın önüne geçmek olduğu belirtildi. Yetkililer kadro dışı kalan ve geri dönen futbolcuların Rıza Çalımbay’ın istemesi durumunda maçlarda oynayabileceğini söyledi.