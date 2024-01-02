Yunatistan'da Fatih Terim rüzgarı esiyor!

Haberin Devamı

Yunatistan 2023’e yılına Fatih Terim’i konuşarak veda etti. Yeni yıla da yine tecrübeli teknik adamı konuşarak girdi. Panathianikos’a transferinin duyulduğu 26 Aralık’dan bu yana, Terim’e gösterilen ilginin benzeri, son 20 yıl içinde, sadece Alman teknik direktör Otto Rehhagel ile Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile kıyaslanabilir. Rehhagel, 2004 yılında Yunanistan Milli Takımı’nı Avrupa Şampiyonu yaptı. Santos ise Panathinaikos, AEK ve PAOK gibi büyük takımlarının yanı sıra, Yunan Milli Takımı’nı da çalıştırdı ve önemli başarılara imza attı.

TÜRKİYE’NİN EFSANESİ TERİM

UEFA Kupası da dahil olmak üzere kariyerinde 14 kupa zaferi bulanan Fatih Terim yıllar sonra Yunanistan’a gelen en büyük teknik direktör sayılıyor. Bu büyük ilgi, 2023’un son gününde yayınlanan Yunan gazetelerine de açık şekilde yansıdı. Haftalık Proto Thema Gazetesi “Atina’da bir Türk” başlığı ile Terim’e tam 3 sayfa ayırdı. Gazete “Türkiye’nin efsanesi” dediği Terim’in futbolcu ve teknik direktör olarak kariyerine geniş yer verdi. Haftalık Real News gazetesi, Terim hakkında Kayserisporlu Dimitris Kolovetsios ile konuştu.

Haberin Devamı

GÜÇLÜ KİŞİLİĞİ, MÜCADELECİ RUHU VAR

Kolovetsios deneyimli teknik adamla ilgili olarak “Terim, Türkiye’deki en büyük isim. Çok güçlü kişiliği, mücadeleci ruhu var. Başarısız olacağını düşünse, Yunanistan’a gelmezdi. Kaybetmeyi hiç sevmez” değerlendirmesinde bulundu. Yine haftalık To Vima gazetesi de “Adana’dan yola çıkan fakir bir çocuğun öyküsü. Kariyeri başarılarla dolu. Bugün, Panathinaikos takımının sosyal medyada takipçileri 600 bin kişi iken, Terim’in takipçileri 2,3 milyon” ifadesini kullandı.

YARIN KOMŞU’DA iLK LiG MAÇINA ÇIKACAK

Aşırı milliyetçi ve fanatik bazı çevrelerin, Terim’i Türk olmasından dolayı eleştirmeleri ise kamuoyunda ilgi görmedi. Yunanistan’da, yeni yılın ilk gününde ise Terim’in Panathinaikos’u nasıl oynatacağını ve kimleri transfer edeceği konuşuldu. Fatih Terim, yarın (Çarşamba) ilk kez Panathinaiokos’un hocası olarak sahaya çıkacak. Yunan Süper Ligi’nde 34 puanla 2. sırada bulunan yeşil beyazlılar, seyircisiz maçta, kendi sahalarında son sıradaki (14 puan) Giannina (Yanya) takımı ile karşılaşacak.

Haberin Devamı