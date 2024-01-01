Arda Güler için aylardır beklenen müjde geldi! İlk maçının tarihi belirlendi...

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Fenerbahçe ile A Takım'da geçirdiği 2 başarılı sezonun ardından İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve bu imzayla dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamamıştı. Sezon başından itibaren ilk maçı merakla beklenen genç yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

Sakatlık problemlerini atlatan ve tam olarak hazır bir şekilde takımla antrenmanlarda yer alan Arda Güler'in ilk maçına çıkması bekleniyor.

3 OCAK'TA SAHADA

Marca'nın haberine göre genç yıldız, bir aksilik yaşamaması halinde 3 Ocak 2024'te oynanacak olan Mallorca maçında Ancelotti'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Haberin devamında İtalyan teknik direktörün Arda'yı şimdilik ilk 11'de değil, oyunun son bölümünde kullanmayı planladığı kaydedildi.

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Ancelotti'nin Mallorca ile Santiago Bernabeu'da oynanacak olan maçtaki iç saha avantajının Arda Güler'e öz güven kazandıracağını ve beklenenden daha iyi dönmesini sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞAMIŞTI





Son sakatlığının ardından çok üzülen Arda Güler, "Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor..." şeklinde bir serzenişte bulunmuştu. Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğulduğu da belirtilmişti.

"İlk sakatlığı, geçen yıl geçirdiği menisküs yırtığıydı. Ameliyat edildi ve çoğu futbolcunun yaşayabileceği türden kas problemleriyle uğraştı."