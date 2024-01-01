×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Erol Bulut'un Cardiff City'si 2 haftalık özlemi bitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Cardiff City#Erol Bulut
Erol Bulutun Cardiff Citysi 2 haftalık özlemi bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 20:11

Championship'te Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Queens Park Rangers'ı 2-1 yendi ve 2 hafta sonra galip geldi.

Haberin Devamı

Championship 26. hafta maçında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Queens Park Rangers'ı 2-1 mağlup etti.

Cardiff City'nin galibiyet gollerini 16'da Dimitrios Goutas ve 74'te Perry Ng kaydetti. Queens Park Rangers'ın tek golü ise 52'de Paul Smyth'ten geldi.

Gözden KaçmasınManchester Unitedda Altay Bayındırı yıkan gelişmeManchester United'da Altay Bayındır'ı yıkan gelişmeHaberi görüntüle

Cardiff City, bu sonuçla 2 hafta sonra galibiyet elde etti ve puanını 37 yaparak 9. sıraya yükseldi. Queens Park Rangers ise 21 puanla 22. sırada kaldı.

Cardiff City, Championship'in 27. haftasında Sheffield Wednesday ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Erol Bulutun Cardiff Citysi 2 haftalık özlemi bitirdi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Cardiff City#Erol Bulut

BAKMADAN GEÇME!