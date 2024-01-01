Erol Bulut'un Cardiff City'si 2 haftalık özlemi bitirdi

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Championship 26. hafta maçında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Queens Park Rangers'ı 2-1 mağlup etti.

Cardiff City'nin galibiyet gollerini 16'da Dimitrios Goutas ve 74'te Perry Ng kaydetti. Queens Park Rangers'ın tek golü ise 52'de Paul Smyth'ten geldi.

Cardiff City, bu sonuçla 2 hafta sonra galibiyet elde etti ve puanını 37 yaparak 9. sıraya yükseldi. Queens Park Rangers ise 21 puanla 22. sırada kaldı.

Cardiff City, Championship'in 27. haftasında Sheffield Wednesday ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.