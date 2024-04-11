Yunanlardan Olympiakos-Fenerbahçe maçı öncesi itiraf! 'Süper Kupa ertelenebilirdi, herkes bunu bekliyor ama...'

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Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda bugün deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak çeyrek final ilk maçından galibiyetle ayrılarak İstanbul’a avantajla dönmeyi planlayan sarı-lacivertliler, son dönemde hem lig hem de Süper Kupa’da yaşadığı sıkıntıları taraftarına unutturmak istiyor. Yunan futbol muhabirleri, temsilcimizin yaşadığı zorlu sürecin performansına olan etkisi başta olmak üzere kritik maçta bekledikleri performansla ilgili düşüncelerini aktardı.

YUNAN MESLEKTAŞLARIMIZIN OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇIYLA İLGİLİ YORUMLARI ŞÖYLE:

LAMBROS BALAFAS (COSMOTE TV):

“TFF, OLYMPİAKOS MAÇINA DAHA İYİ HAZIRLANMASI İÇİN FENERBAHÇE’NİN SÜPER KUPA MAÇINI ERTELEYEBİLİRDİ”

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Olympiakos'taki atmosfer şu anda en iyi durumda. Yunanistan Ligi'nde arka arkaya alınan galibiyetler oyunculara ve personele psikolojik olarak çok yardımcı oldu. Olympiakos'un Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazır olduğuna inanıyorum çünkü takım iyi seviyede. Taraftarların da yardımıyla Olympiakos tamamen farklı bir takım haline geldi. Şu anda formda olduğunu düşündüğüm oyuncu tabii ki Daniel Podence ama o da sarı kart cezalısı olduğu için ne yazık ki maçta oynamayacak. Ayrıca David Carmo, Olympiakos savunmasını çok değiştirdi ve şu anda Yunanistan Ligi'nin en iyi savunmacılarından biri. Yunanistan Futbol Federasyonu, Olympiakos'un PAOK ile oynayacağı maçı, her iki takımın da bu hafta Konferans Ligi’nde çeyrek finalde oynaması nedeniyle erteledi. Bence Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe’nin Avrupa maçına daha iyi hazırlanabilmesi ve Olympiakos karşısında daha zinde olması için Fenerbahçe-Galatasaray maçını da erteleyebilirdi. Türkiye Süper Kupa maçında ve son birkaç ayda yaşananların elbette Fenerbahçeli oyuncuları, personeli ve takımın taraftarlarını etkileyeceğini ve takımın ikliminin en iyi şekilde olmayacağını düşünüyorum. Geçen haftalarda yaşanan olayların Fenerbahçe için zor bir durum olduğunu düşünüyorum ancak takım Yunanistan'da galibiyet almak için elinden geleni yapacaktır.

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DİMİTRİS SPİLİOPOULOS (MONOBALA.GR AND COSMOTE TV):

“HERKES FENERBAHÇE MAÇINI NEFESİNİ TUTARAK BEKLİYOR”

Olympiakos, son iki maçını kazandı ama genel olarak teknik direktör José Luis Mendilibar’ın takımın başına geldiği günden bu yana önemli bir gelişme kaydettiler. Takım çok formda ve özgüvenleri yüksek. Aynı zamanda sonuçlar ne olursa olsun performans sürekli olarak iyi durumda. Olympiakos adına Fenerbahçe maçının oynanması için daha iyi bir zaman olamazdı. Olympiakos, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa turnuvasında yarı final oynama şansına sahip olduğu için herkes Fenerbahçe'ye karşı oynanacak bu iki maçı nefeslerini tutarak bekliyor. Şu anda birkaç oyuncu en iyi formunda görünüyor. Rakamlar başta Fortounis ve El Kaabi olmak üzere forvetleri gösteriyor olabilir ama Olympiakos'un en büyük gücü orta sahasında. Hezze, Chiquinho ve Horta harika bir kimyaya sahip. Sahanın her yerinde mücadele ediyorlar ve çok yaratıcılar.

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“YUNANİSTAN FEDERASYONU’NDA MAÇIN ERTELENMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME VAR”

Öncelikle, Yunanistan Futbol Federasyonu’nun Olympiakos ve PAOK arasındaki maçı ertelemek zorunda kaldığını söyleyelim. Bir takımın bir Avrupa turnuvasında çeyrek finale yükselmesi halinde maçın ertelenmesini zorunlu kılan bir düzenleme var. Eğer bu yönetmelik olmasaydı, Olympiakos'un federasyonla ilişkileri kötü olduğu için bu özel etkinlik muhtemelen ertelenmeyecekti. Bu nedenle Türkiye'de yaşananlar kimseyi şaşırtmıyor. Fenerbahçe’nin Süper Kupa'da genç takımla oynama kararı Olympiakos tarafından oldukça onurlu karşılandı. Çünkü bu onlara büyük saygı duyulduğu anlamına geliyordu. Aynı zamanda son 25 günde sadece bir maç oynayan Fenerbahçe’nin nasıl bir performans göstereceğini merakla bekliyorlar.

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“FENERBAHÇE, ÇOK KALİTELİ VE SAVAŞÇILARLA DOLU BİR KADROYA SAHİP”

Fenerbahçe’nin TFF ile yaşadığı durumlar Yunan futbolunda oldukça tanıdık. Fenerbahçe'yi etkileyebilecek tek şeyin ritim eksikliği olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe, bunun dışında çok kaliteli bir kadroya, savaşçılarla dolu ve çok agresif bir zihniyete sahip bir takım. Pire'deki atmosfer elbette sıcak olacak ama bence onlar bu tür koşullarda oynamaya alışıklar. Maçın başında belki de Fenerbahçeli oyuncuların oyuna adapte olması biraz zaman alacak, bu yüzden maçın ilk bölümü önemli olacak.

DİMİTRİS TOMARAS (GAZZETTA.GR):

“DANİEL PODENCE’NİN CEZALI OLMASI OLYMPİAKOS ADINA BÜYÜK BİR KAYIP OLACAK”

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Olympiakos, son maçlarında çok iyi bir form ve kalite gösterdi ancak çok sayıda kaliteli oyuncuya sahip olduğunu da unutmayalım. Takımdaki hava çok iyi ve bir kez daha Avrupa'da dolu bir stadyumda, harika bir atmosferde oynayacak. Şampiyonluk play off'unda 1-0 kaybettiği AEK maçında bile gerçekten iyiydi ve maç boyunca çok büyük şanslar kaçırdı. Birçok oyuncu iyi formda. Podence, eksik olacağı için (önceki maçlarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle cezalı olduğu için) bir kayıp olacak. El Kaabi, her zaman gol atıyor ve Jovetić çok daha iyi durumda. Yine de kilit unsur üç orta saha oyuncusu: Santiago Hezze, Andre Horta ve Chiquinho. Eğer bu üçlü yine maksimum seviyede oynarsa Olympiakos büyük bir performans sergileyebilir. Savunmadaki en iyi oyuncular stoper Carmo ve sağ bek Rodinei. Fortounis de gol ve asistleriyle çok önemli bir oyuncu.

“FEDERASYONLAR, AVRUPA’DA OYNAYAN TAKIMLARINA YARDIMCI OLMALI”

Her federasyonun kendi kuralları vardır. Olympiakos, geçen pazar Lamia ile oynadı. Burada PAOK ile oynanacak maç, iki Yunan takımının Konferans Liginde ulaştığı aşama nedeniyle zorunlu olarak ertelendi. Genel olarak federasyonların Avrupa'da oynayan takımlarına yardımcı olmaya çalışması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe’nin Türkiye’de yaşadığı bu olaylardan etkileneceğini düşünmüyorum ve Olympiakos'un da aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Olympiakos’ta büyük ve zor bir futbol maçı bekleniyor.

“TADİC, DZEKO VE BATSHUAYİ’DEN SAHADA BÜYÜK BİR DİNAMİZM BEKLİYORUM”

Fenerbahçe’de önceki yıllarda Ferdi Kadıoğlu gibi Olympiakos için transfer hedefi olarak yazılan önemli oyuncular var. Fenerbahçe’nin çok sayıda iyi ve tehlikeli oyuncusu var. Tadic, Dzeko ve Batshuayi'den sahada büyük bir dinamizm bekliyorum (tabii ki Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağına bağlı olarak). Szymanski ve Fred de önemli oyuncular ve Çağlar Söyüncü gerçekten tecrübeli bir stoper.

NİKOS ATHANASİOU (GAZZETTA.GR):

“TEKNİK DİREKTÖR MENDİLİBAR’IN ÇALIŞMALARI FARK YARATTI”

Olympiakos, son zamanlarda çok iyi durumda. AEK'ya karşı kaybettiği maçta bile rakibinden daha iyiydi ve puan olarak daha fazlasını hak etti. Teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın çalışmaları, kulübün üç teknik direktör değiştirdiği bir sezonda fark yarattı. Ayoub El Kaabi, David Carmo, Daniel Podence ve Jovetic de dahil olmak üzere birçok oyuncusu iyi durumda.

“FENERBAHÇELİ OYUNCULAR, GRUPTAN ÇIKMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYECEK”

Her ülkede yer alan Futbol Federasyonu’nun, UEFA müsabakalarında oynayan tüm takımlarına, kulüplerin başarılı olması için mümkün olan en iyi koşulları yaratmasına yardımcı olması gerektiğine inanıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı oldukça düşündürücü, bence maçı ertelemeliydiler. Fenerbahçe’nin çok tecrübeli, büyük performanslar sergileyen ve güçlü bir kişiliğe sahip futbolcuları var. o yüzden maç başladığında akıllarında gruptan çıkmaktan başka bir şey olacağını sanmıyorum.