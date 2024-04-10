Fenerbahçe, avantaj için Olympiakos karşısında! Muhtemel 11'ler...

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Georgios Karaiskakis Stadı’nda TSİ 19.45’te başlayacak mücadele EXXEN’den canlı olarak yayınlanacak.

18 PUANLIK KATKI

Konferans Ligi’nde H Grubu’nu lider bitirip direkt son 16 turuna kalmayı başaran Fenerbahçe, Belçika’da 3-0 yendiği Union Saint-Gilloise’a sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen adını son 8 takım arasına yazdırdı. Bu sezon ülke puanına en fazla katkı veren takım olan Fenerbahçe hem bu katkısını daha da artırmak hem de Komşu’dan rövanş için avantajlı bir skorla dönmenin planlarını yapıyor. Sarı lacivertliler bu sezon 18 puan toplarken son 5 yılda da 46 puanlık katkı ile zirvede yer alıyor.

3 EKSİK VAR

Sarı lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, Olympiakos maçının kamp kadrosuna alınmadı. Yine isimleri UEFA listesinde bulunmayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da bugün forma giyemeyecek.

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MAÇ ÖNCESİ NOTLAR:

17: Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde bugün 17. kez sahne alacak. Sarı lacivertliler önceki 16 maçta 11 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı.

2: Yunanistan takımlarıyla daha önce 8 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken 4 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı.

0: Sarı lacivertliler Olympiakos ile 3. kez rakip olacak. Önceki 2 karşılaşmada temsilcimiz, Olympiakos’a İstanbul’da 3-0, Atina’da 1-0 kaybetti.

269: Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 269. maçına çıkacak. Kanarya geride kalan 268 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 107 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe’nin bu sezonki en skorer ismi olan Edin Dzeko’nun 23 golünün 4’ü UEFA Konferans Ligi’nde geldi. İrfan Can Kahveci ise toplamda 14 kez sevinç yaşarken bu gollerin 4’ünü Avrupa’da ağlara gönderdi.

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