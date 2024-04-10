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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Olympiakos öncesi Süper Kupa cevabı: Bir tepki koyduk ve karşılık buldu

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Kupa
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Olympiakos öncesi Süper Kupa cevabı: Bir tepki koyduk ve karşılık buldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 18:51

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve stoper Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ve milli stoperi Çağlar Söyüncü, yarın oynanacak Olympiakos maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Çağlar Söyüncü şunları söyledi:

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı Kutlu olsun. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zor bir maç olacak ama biz her zaman rakibe göre değil kendi futbolumuzu oynayarak puan ve puanlar almak istiyoruz. Çift ayaklı maçlar olduğunun da bilincindeyiz. Zorluklara alışığız, zorluk çekmeyeceğiz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Biz de iyi bir takımız, yarın da istediklerimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz.

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İSMAİL KARTAL: RAKİBİN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ

Buraya Olympiakos takımının gücünü biliyoruz. Yunan futbolunun köklü bir kulübü ve ateşli bir taraftarı var. Sonuçta bu iki aşamalı bir maç. Yaptığımız analizlerde rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de güçlü yönlerimizi sahaya yansıtarak iki maç sonucunda turu geçmek istiyoruz.

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Rakibimizin nasıl bir oyun planına göre oynayacağını biliyoruz. Her ihtimale karşı planlarımız hazır. Sonuçta biz her zaman maç maç hazırlanıyoruz. Her maçın hikayesi başkadır. Biz oyuncularımızla çalıştık. Yarınki maçtan Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz.

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SÜPER KUPA CEVABI

Bizim yaşadıklarımız ortada. Haklılığımızı kamuoyuna göstermek için kulübümüz tarafından bir hamle yapıldı. Bu tepkiyle karşılık bulduğunu düşünüyorum. Ülke futbolunun düzelmesini istiyorsak herkesin kendisine göre değerlendirme yapması lazım. Biz işimize bakıyoruz. Sahanın içinde kaldık ve orada kalmaya da devam edeceğiz.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Kupa

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